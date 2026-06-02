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본문 요약

서울 동작구가 구민의 소득과 관계없이 장애 검사 비용 등을 지원하는 '동작형 장애 등록 진단서 발급비 및 검사비 지원 사업'을 시행한다고 2일 밝혔다.

저소득층에 한정됐던 지원 범위를 넓혀 보다 많은 구민이 조기에 장애를 발견하고, 필요한 복지 서비스를 받을 수 있도록 하기 위한 취지다.

구는 앞서 지난달 7일 '서울특별시 동작구 장애 복지 증진에 관한 조례'를 개정해 지원 근거를 마련했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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동작구, 소득 관계없이 장애 검사비 지원한다

입력 2026.06.02 10:55

  • 류인하 기자

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일러스트|AI IMAGE

일러스트|AI IMAGE

서울 동작구가 구민의 소득과 관계없이 장애 검사 비용 등을 지원하는 ‘동작형 장애 등록 진단서 발급비 및 검사비 지원 사업’을 시행한다고 2일 밝혔다.

저소득층에 한정됐던 지원 범위를 넓혀 보다 많은 구민이 조기에 장애를 발견하고, 필요한 복지 서비스를 받을 수 있도록 하기 위한 취지다.

구는 앞서 지난달 7일 ‘서울특별시 동작구 장애 복지 증진에 관한 조례’를 개정해 지원 근거를 마련했다.

대상은 신청일 기준 구에 1년 이상 주민등록을 두고 거주하면서 조례 공포일(5월 7일) 이후 신규로 장애 등록을 완료한 주민이다.

진단서 발급비는 장애 유형에 따라 최대 4만원, 검사비는 최대 10만원까지 지원한다. 공단 부담금을 제외한 본인 부담금 및 비급여 금액을 실비로 지급한다.

동일 장애 유형에 대해 최초 1회 지원하며, 2개 이상의 장애 유형을 신규로 신청할 경우 각각 지원한다. 단 생계·의료·주거·교육 급여 수급자 등 기존 보건복지부 지원 대상자는 제외다.

신청을 원하는 주민은 장애 정도 결정일로부터 3개월 이내에 신분증, 통장 사본, 주민등록등본, 장애 진단비·검사비 세부산정 영수증 등을 갖고 주소지 관할 동 주민센터로 방문 접수하면 된다.

한편 구는 이번 조례 개정으로 장애인 활동 지원사 처우도 개선할 근거도 마련했다. 이에 따라 1년 이상 동작구에 거주하며 관내 활동 지원 기관에서 근무한 활동 지원사 200명에게 1인당 10만원의 근속 장려 수당을 지원한다.

구 관계자는 “장애 등록은 복지 서비스 지원의 출발점인 만큼 이번 사업이 등록 과정의 경제적 부담을 덜고 적기에 필요한 서비스를 받는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 장애인과 가족이 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 복지 정책을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

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