혈당 관리 돕는 기능성 보리 ‘베타헬스’···전남서 유기농 재배 확대·상품화

혈당 관리에 도움을 주는 기능성 보리 품종 ‘베타헬스’가 전남에서 유기농 농산물로 상품화된다.

전남도는 “함평에 있는 오가닉팜이 농촌진흥청이 개발한 기능성 보리 ‘베타헬스’를 2024년부터 2년째 유기농으로 재배하고 있다”고 2일 밝혔다.

베타헬스는 식이섬유의 일종인 베타글루칸 함량이 높은 품종이다. 농촌진흥청 연구 결과 일반 보리보다 베타글루칸 함량이 2배 이상 높고 저항전분 함량도 55.7%로 식후 혈당 상승 억제에 도움이 되는 것으로 알려졌다.

오가닉팜의 재배 면적은 45㏊ 규모다. 농약과 화학비료를 쓰지 않고 직접 만든 미생물과 천연자재를 활용해 보리를 재배하고 있다.

재배 안정성도 높다. 쓰러짐과 병해에 강하고, 1월 최저 평균기온이 영하 6도 이하로 떨어지지 않는 지역에서 생육이 양호해 전남지역 재배에 적합한 품종으로 평가된다.

수확한 보리는 ‘명인드립’ 브랜드로 자연드림 아이쿱과 네이버 스마트스토어 등에서 판매될 예정이다. 판매가는 40㎏당 5만5000원으로 일반 보리보다 1.6배가량 높다.

전남도는 기능성 친환경농산물 생산을 확대해 농가 소득을 높이고, 소비자 수요에 맞춘 농산물 공급을 늘릴 계획이다.

김영석 전남도 친환경농업과장은 “당뇨 등 성인병 예방에 도움이 되는 맞춤형 기능성 친환경농산물 생산 확대를 적극 지원하겠다”고 말했다.