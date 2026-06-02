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김해 첫 반려동물 문화축제 ‘펫 패밀리 페스타’ 7일 개최

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본문 요약

경남 김해시와 김해의생명산업진흥원은 오는 7일 김해 율하카페거리 만남교 일원에서 반려동물 문화축제인 '펫·패·페'를 개최한다고 1일 밝혔다.

현장에는 지역 반려동물 업체와 청년 창작자들이 참여하는 판매 부스도 마련돼 반려동물 의류와 디자인 상품, 도자기 소품 등을 선보인다.

김해의생명산업진흥원 관계자는 "반려인과 비반려인이 공존하는 건강한 반려 문화 생태계를 조성하고 청년층이 공감할 수 있는 문화 콘텐츠를 확대해 가겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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김해 첫 반려동물 문화축제 ‘펫 패밀리 페스타’ 7일 개최

입력 2026.06.02 11:01

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남 김해 반려동물 문화축제 ‘펫·패·페’ 홍보물. 김해시 제공

경남 김해 반려동물 문화축제 ‘펫·패·페’ 홍보물. 김해시 제공

경남 김해시와 김해의생명산업진흥원은 오는 7일 김해 율하카페거리 만남교 일원에서 반려동물 문화축제인 ‘펫·패·페(펫 패밀리 페스타)’를 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 반려인과 비반려인이 함께 하는 김해지역 첫 반려동물 문화 축제다. 진흥원과 지역 청년 기업인 핌피바이러스가 공동 주관한다.

이번 축제는 경남도 공모사업인 ‘청년 365 핫플레이스 조성사업’의 하나로 마련됐다. 반려동물에 대한 청년층의 높은 관심과 수요를 적극 반영해 청년들이 주도적으로 참여하고 소통할 수 있는 교류의 장을 만들겠다는 취지다.

행사장에서는 무료 행동 문제 상담, 독 피트니스, 반려견 동반 요가, 반려동물 캐리커처·증명사진 촬영 등 여러 체험 행사가 운영된다. 반려견과 함께 즐기는 클래식 공연과 유기견 입양제, 미니 게임, 힐링 요가, 펫 인플루언서 ‘푸우형’과 함께하는 행사 등도 진행된다.

현장에는 지역 반려동물 업체와 청년 창작자들이 참여하는 판매 부스도 마련돼 반려동물 의류와 디자인 상품, 도자기 소품 등을 선보인다.

김해의생명산업진흥원 관계자는 “반려인과 비반려인이 공존하는 건강한 반려 문화 생태계를 조성하고 청년층이 공감할 수 있는 문화 콘텐츠를 확대해 가겠다”고 말했다.

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