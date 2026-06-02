창간 80주년 경향신문

창녕박물관서 ‘부동의 전쟁’ 기획전···6·25 전사통지서 원본 공개

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경남 창녕에서 국가가 유가족에게 보낸 6·25전쟁 전사통지서 원본이 일반에 공개된다.

경남기록원은 기록물 진본성과 생산 배경 설명을, 창녕군은 유물과 전시 연출을 각각 맡았다.

전시와 연계 교육 프로그램 일정은 경남기록원과 창녕박물관 누리집에서 확인할 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

창녕박물관서 ‘부동의 전쟁’ 기획전···6·25 전사통지서 원본 공개

입력 2026.06.02 11:01

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

6·25 전사통지서. 경남도기록원 제공

6·25 전사통지서. 경남도기록원 제공

경남 창녕에서 국가가 유가족에게 보낸 6·25전쟁 전사통지서 원본이 일반에 공개된다.

경상남도기록원은 ‘호국보훈의 달’ 6월을 맞아 창녕군과 공동으로 2일부터 8월 2일까지 창녕박물관에서 ‘부동의 전쟁:기록과 삶’ 기획전시를 한다고 밝혔다.

이후 전시는 창녕군 남지읍에 있는 박진전쟁기념관에서 내년 1월까지 계속된다.

전사통지서는 단순한 행정문서가 아니라 공문 형식을 띠면서 이름과 군번, 전사 장소 등 한 사람의 마지막 순간이 담겨 있다.

‘부동의 전쟁:기록과 삶’ 기획전시 포스터. 경남도기록원 제공

‘부동의 전쟁:기록과 삶’ 기획전시 포스터. 경남도기록원 제공

이번 전시에서는 전사통지서와 유가족증명서 원본을 비롯해 당시 생활유품과 사진 등을 선보인다. 낙동강 방어선 관련 자료, 창녕지역 전투기록 사진, 당시 보도자료와 증언 자료 등도 볼 수 있다.

특히 이번 전시는 공공기록물관리기관과 지역 박물관이 협업한 경남 최초 공동 기획전이다. 경남기록원은 기록물 진본성과 생산 배경 설명을, 창녕군은 유물과 전시 연출을 각각 맡았다.

관람료는 무료다. 전시와 연계 교육 프로그램 일정은 경남기록원과 창녕박물관 누리집에서 확인할 수 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글