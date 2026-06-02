창녕박물관서 ‘부동의 전쟁’ 기획전···6·25 전사통지서 원본 공개

경남 창녕에서 국가가 유가족에게 보낸 6·25전쟁 전사통지서 원본이 일반에 공개된다.

경상남도기록원은 ‘호국보훈의 달’ 6월을 맞아 창녕군과 공동으로 2일부터 8월 2일까지 창녕박물관에서 ‘부동의 전쟁:기록과 삶’ 기획전시를 한다고 밝혔다.

이후 전시는 창녕군 남지읍에 있는 박진전쟁기념관에서 내년 1월까지 계속된다.

전사통지서는 단순한 행정문서가 아니라 공문 형식을 띠면서 이름과 군번, 전사 장소 등 한 사람의 마지막 순간이 담겨 있다.

이번 전시에서는 전사통지서와 유가족증명서 원본을 비롯해 당시 생활유품과 사진 등을 선보인다. 낙동강 방어선 관련 자료, 창녕지역 전투기록 사진, 당시 보도자료와 증언 자료 등도 볼 수 있다.

특히 이번 전시는 공공기록물관리기관과 지역 박물관이 협업한 경남 최초 공동 기획전이다. 경남기록원은 기록물 진본성과 생산 배경 설명을, 창녕군은 유물과 전시 연출을 각각 맡았다.

관람료는 무료다. 전시와 연계 교육 프로그램 일정은 경남기록원과 창녕박물관 누리집에서 확인할 수 있다.