‘주민 검증대’ 외면한 지방의원 후보들···시민 주도 선거방송 파행

전북 14개 단체 토론회, 민주당 88%·국민의힘 전원 불참 우리동네 선거방송 조직위 “공천권자만 보고 유권자 무시”

전북지역 시민사회와 마을공동체미디어가 공동 기획한 지방의원 후보자 초청 토론회가 더불어민주당과 국민의힘 등 주요 정당 후보들의 집단 불참으로 파행을 빚었다. 주민들이 직접 발굴한 의제로 후보의 정책과 자질을 검증하려던 시도가 무산되면서 지역 정치권의 고질적 병폐로 지적돼 온 유권자 소외와 공천 중심 정치가 다시 도마 위에 올랐다.

2일 전북민주언론시민연합과 전북환경운동연합 등 도내 14개 시민·언론·학술단체로 구성된 ‘2026 내가 만드는 우리동네 선거방송 조직위원회’에 따르면 이번 토론회 초청 대상이었던 더불어민주당 후보 17명 가운데 15명(88.2%)이 별다른 사유 없이 불참했다. 국민의힘 후보들은 전원 참석하지 않았고, 조국혁신당 역시 초청 후보 5명 중 3명이 불참했다. 토론회장에는 정의당·진보당과 일부 무소속 후보들만 참석해 주민 질의에 답했다.

이번 토론회는 정당이나 언론이 일방적으로 설정한 담론에서 벗어나 주민들이 직접 발굴한 지역 현안을 놓고 후보들의 정책과 자질을 검증하는 ‘시민 주도형 토론회’로 마련됐다. 조직위는 지난 3월 출범 이후 이주민과 장애인 등 사회적 소수자를 포함한 주민들의 의견을 온·오프라인 ‘주민 마이크’를 통해 수렴하고, 이를 토대로 전주시 5개 기초의회 선거구의 주요 의제를 정리해 왔다.

그러나 주요 정당 후보들이 검증 무대를 외면하면서 지방선거가 정책 경쟁보다 정당 공천 중심으로 치러지는 현실만 드러났다는 비판이 나온다.

조직위 관계자는 “민주당의 무더기 불참은 유권자가 아닌 공천권자에게만 책임지면 된다는 오만함을 드러낸 것”이라며 “정치권이 시민을 설득의 대상이 아니라 동원의 대상으로 여기고 있음을 보여준다”고 비판했다. 이어 “주민의 검증 요구를 차단한 대가는 결국 부실한 의정활동과 지방의회 파행으로 돌아올 것”이라며 “유권자는 더 이상 눈먼 표를 주는 존재가 아니다”라고 밝혔다.