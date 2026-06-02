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법무부, ‘교도소 에어컨 예산 12억’ 논란에 “온열 질환 취약지 보호 조치…복도에 설치할 것”

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본문 요약

법무부가 최근 교정시설에 에어컨을 설치를 추진하는 것을 두고 "온열 질환 취약자 보호를 위한 조치"라고 밝혔다.

법무부는 2일 설명자료를 내고 "노인·장애인·환자 등 온열 질환에 취약한 수용자가 수용된 수용동을 중심으로 냉방 설비 보강을 추진하고 있다"고 밝혔다.

법무부는 "이번 냉방 설비는 수용거실 내부가 아닌 수용동 복도에 설치해 내부 온도 상승을 완화하는 간접적인 냉방방식"이라며 "수용자뿐 아니라 교정공무원의 근무 환경 개선에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

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법무부, ‘교도소 에어컨 예산 12억’ 논란에 “온열 질환 취약지 보호 조치…복도에 설치할 것”

입력 2026.06.02 11:13

  • 이창준 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 4월15일 경기 안양교도소 혼거실에 법조기자단이 수용자 체험을 하고 있다. 법무부 제공

지난 4월15일 경기 안양교도소 혼거실에 법조기자단이 수용자 체험을 하고 있다. 법무부 제공

법무부가 최근 교정시설에 에어컨을 설치를 추진하는 것을 두고 “온열 질환 취약자 보호를 위한 조치”라고 밝혔다. 법무부는 수용거실이 아니라 복도에 에어컨을 설치한다고 했다.

법무부는 2일 설명자료를 내고 “노인·장애인·환자 등 온열 질환에 취약한 수용자가 수용된 수용동을 중심으로 냉방 설비 보강을 추진하고 있다”고 밝혔다.

법무부는 “이번 냉방 설비는 수용거실 내부가 아닌 수용동 복도에 설치해 내부 온도 상승을 완화하는 간접적인 냉방방식”이라며 “수용자뿐 아니라 교정공무원의 근무 환경 개선에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.

앞서 법무부가 올해 교정시설 냉방 설비 보강 예산으로 12억을 투입한다는 사실이 알려지면서 ‘범죄자를 위해 세금으로 에어컨을 설치하는 것 아니냐’는 비판이 일었다.

법무부는 “폭염 대응과 온열 질환 예방을 위해 무더위쉼터 운영, 얼음 생수 제공 등 조치를 지속적으로 추진해 왔다”며 “이번 냉방 설비 보강은 폭염에 취약한 수용자의 생명·신체 안전을 지키기 위한 필요 최소한의 조치”라고 했다.

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