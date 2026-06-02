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AI 확산에 커지는 ‘AI 격차’···서울AI재단, 연세대와 연구 나선다

입력 2026.06.02 11:15

일러스트 | NEWS IMAGE

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서울AI재단이 연세대 연구진과 함께 인공지능(AI) 확산에 따른 ‘AI 격차’를 측정하기 위한 ‘서울시 AI 격차 인덱스(지수) 연구’를 추진한다고 2일 밝혔다.

생성형 AI가 확산하면서 시민 간 AI 활용 수준과 역량 격차가 새로운 사회 이슈로 떠오르고 있다. AI를 효과적으로 사용할 수 있는 사람과 그렇지 못한 사람의 격차가 심화되는 현상은 ‘AI 디바이드(AI Divide)’라고도 불린다. 유엔, 유네스코 등 국제기구들은 AI가 국가 간·계층 간 격차를 확대할 수 있다고 보고 적극적인 정책 대응을 강조하고 있다.

이번 연구는 AI 격차 개념을 정립하고 심층 분석을 통해 인덱스 개발의 초석을 다지는 데 목적이 있다. 특히 AI 격차 발생 구조를 포착하는 모델 개발에 초점을 맞춘다. 주요 내용은 AI 격차 개념 정립 및 분석 프레임 설계, 대표 집단 대상 심층 인터뷰, 서울형 AI 격차 측정 모델 개발, 정책 활용 방안 도출 등이다.

향후 재단은 연구 결과를 바탕으로 ‘AI 리터러시 실태조사(가칭)’를 추진할 예정이다. 2021년부터 시행해 온 서울시민 디지털역량실태조사를 AI 리터러시 중심으로 개편해 실시한다.

이삼열 연세대 교수는 “AI 격차는 AI 솔루션 혹은 디지털 기기에 접근할 수 있느냐의 문제를 넘어서 시민의 역량과 기회의 격차로 확대되는 구조적 문제”라고 짚었다. 이 교수는 “이번 연구가 서울시민의 AI 격차를 보다 정교하게 이해하고, AI 역량 강화 중심 정책 전환의 기반을 마련하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

김만기 서울AI재단 이사장은 “앞으로도 AI 격차·윤리·리터러시 등 시민 삶과 밀접한 연구를 지속적으로 추진하며 AI 일상화가 안정적으로 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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