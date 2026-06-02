이 대통령, 종편 겨냥 “특정 정당 방송인지···제재 있었단 말은 못 들어봐”

이재명 대통령이 2일 "일부 방송들이 국민의 시각으로 봤을 때 '정말 해도 해도 너무하네'라는 경우가 없지 않았는데, 거기에 따라서 어떤 제재가 있었단 얘기를 들어본 바가 없다"고 말했다.

김 위원장은 "방송 심의 제도에 의해서 심의를 받게 되고, 그에 대한 제재가 있고 제재가 누적되면 방송 재허가와 재승인 과정에서 불이익 조치를 받을 수 있는 매커니즘"이라며 "방송 행정 공백도 있고, 그 행정기구에 대한 정치적 양극화 등 정치 환경과 행정 환경 때문에 공정한 질서 확립에 있어서는 미흡한 면이 없지 않았다고 생각된다"고 말했다.

이 대통령은 "국민들이 봤을 때 정말 눈살 찌푸려지고 이게 말이 되냐는 것들이 왜 이렇게 장기간 방치되느냐 이 말"이라며 "명확하게 법률의 취지와 국민의 눈높이에 맞는 방송·통신 행정을 해야 될 것 같다"고 말했다.