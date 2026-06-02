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‘약물 대리수령’ 의혹 싸이 등 6명 검찰 송치

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본문 요약

가수 싸이가 대면 진찰 없이 향정신성의약품을 처방받고, 이를 매니저를 통해 대리 수령하게 한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

싸이는 2022년부터 지난해까지 서울의 한 대학병원에서 비대면으로 향정신성의약품을 처방받고 이를 매니저 등 제3자에게 대리 수령하게 한 혐의를 받고 있다.

그가 처방받은 약물은 수면 장애, 불안 장애, 우울증 등의 치료에 쓰이는 향정신성의약품으로, 의존성과 중독성이 커 현행 의료법상 의사가 환자를 직접 진찰한 뒤 처방전을 작성하고 직접 수령하도록 돼 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘약물 대리수령’ 의혹 싸이 등 6명 검찰 송치

입력 2026.06.02 11:34

가수 싸이가 <싸이 흠뻑쇼> 무대에 올라 열창하고 있다. <싸이 흠뻑쇼>는 최근 성공적으로 전국투어를 마무리했다. 피네이션 제공

가수 싸이가 <싸이 흠뻑쇼> 무대에 올라 열창하고 있다. <싸이 흠뻑쇼>는 최근 성공적으로 전국투어를 마무리했다. 피네이션 제공

가수 싸이(본명 박재상)가 대면 진찰 없이 향정신성의약품을 처방받고, 이를 매니저를 통해 대리 수령하게 한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

서대문경찰서는 지난달 29일 의료법 위반 등 혐의로 가수 싸이와 대학병원 교수, 싸이의 매니저 등을 서울서부지검에 송치한 것으로 2일 확인됐다. 검찰은 경찰로부터 사건을 넘겨받아 본격적인 수사에 착수했다.

이번에 검찰에 넘겨진 인물은 처방을 받은 싸이를 비롯해 처방을 해준 의사 A씨와 그의 후배 의사 3명(B·C·D씨), 그리고 싸이의 매니저 E씨 등 총 6명이다. 이들은 모두 같은 혐의를 받고 있다.

싸이는 2022년부터 지난해까지 서울의 한 대학병원에서 비대면으로 향정신성의약품을 처방받고 이를 매니저 등 제3자에게 대리 수령하게 한 혐의를 받고 있다. 그가 처방받은 약물(자낙스, 스틸록스 등)은 수면 장애, 불안 장애, 우울증 등의 치료에 쓰이는 향정신성의약품으로, 의존성과 중독성이 커 현행 의료법상 의사가 환자를 직접 진찰한 뒤 처방전을 작성하고 직접 수령하도록 돼 있다.

앞서 경찰 수사 단계에서 싸이의 소속사 측은 입장문을 통해 “전문 의약품인 수면제를 대리 수령한 점은 명백한 과오이자 불찰”이라며 “의료진 지도 하에 정해진 용량을 처방받아 복용해왔다. 대리 처방은 없었다. 그 과정에서 수면제를 3자가 대리 수령한 경우가 있었다”고 밝혔다.

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