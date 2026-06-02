국민의힘, 선거 전날 메시지는 ‘이재명 심판’…마지막은 청년 집중 공략?

장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거 전날인 2일 “지방정부도 넘어가면 이재명의 오만은 마지막 레드라인(한계점)을 넘을 것”이라며 이재명 정부 심판론을 강조했다. 국민의힘은 이날 홍대입구역에서 마지막 도보 유세에 나서는 등 막판 청년층 공략에 나선다.

장 대표는 이날 서울 여의도 당사에서 대국민 호소문 발표 기자회견을 열고 “이재명과 민주당의 오만이 하늘을 찌르고 있다”며 “내일 우리가 막아 세우지 못한다면 이재명과 민주당은 더 거칠게 폭주하며 더 가혹한 폭정으로 내달릴 것”이라고 말했다.

장 대표는 “정부도 민주당도 국민의 어려운 삶은 살피지 않는다”며 “이재명과 민주당이 ‘월급 늘었으면 찍어달라’, ‘장사 잘 되시면 찍어달라’는 이야기를 하는 것 들어보셨나. ‘주식해서 돈 벌었으면 민주당 찍으라’는 오만하기 짝이 없는 이야기만 반복하고 있다”고 했다.

그는 “결코 투표를 포기해서는 안 된다. 반드시 투표장으로 나가 주셔야 한다”며 “전국 곳곳에서 박빙의 승부가 벌어지고 있어서 내가 포기한 한 표가 당락을 바꿀 수 있다”고 말했다.

장 대표는 이날 저녁 충청지역과 경기 화성지역을 방문한 뒤 청년층 유동인구가 많은 서울 종로구 청계천 일대와 마포구 홍대입구역 인근에서 도보 유세를 할 예정이다. 이는 최근 20~30대 청년층이 보수화됐다고 보고 투표 참여를 독려하기 위한 것으로 보인다. 송언석 원내대표는 이날 국회에서 2030 투표 참여 호소문을 발표하며 “청년 여러분의 참여가 새로운 정치 트렌드를 만들 것”이라고 말했다.

송 원내대표는 “최근 청년들의 ‘주적 챌린지’를 두고 좌파 기성세대 일각에서는 해묵은 색깔론으로 취급하며 우리 청년들이 극우화되었다고 비난하기 바쁘다”며 “겉으로는 여성 인권을 외치면서 ‘오빠 해 봐요’, ‘뽀뽀해 봐’라는 성희롱적 발언을 일삼는 뻔뻔함에 분노하지 않을 수 없다”고 말했다.