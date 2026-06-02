경기도 뷰티기업 체코·오스트리아 수출상담회 339만 달러 계약 추진···K-뷰티 영토 확장

경기도는 지난달 25일부터 30일까지 체코 프라하와 오스트리아 빈에서 ‘2026 경기도 비관세장벽 대응 유럽 수출상담회’를 개최하고 339만 달러의 계약을 추진했다고 2일 밝혔다.

이번 상담회는 최근 유럽 내 수요가 급증하고 있는 화장품 등 뷰티 업종을 중심으로 추진됐다. 체코와 오스트리아는 유럽 내 신흥 전략 시장으로 부상 중이다.

상담회에는 성분 안정성과 친환경 기준 등 비관세장벽이 높은 유럽 시장 특성을 반영해, 유럽 화장품 등록 포털(CPNP)에 등록을 완료했거나 해외 인증을 보유한 경기도 뷰티 유망기업 10개 사가 참여했다.

상담은 체코와 오스트리아 현지에서 바이어를 초청해 기업별 1대 1 맞춤형 방식으로 진행됐다. 경기도는 현지 바이어 발굴·매칭, 상담장 구축 및 운영, 기업별 전담 통역 등을 지원했다.

참가기업들은 체코 프라하에서는 25개 바이어사와 총 106건의 상담을 통해 상담실적 556만 달러, 계약 추진 약 242만 달러의 성과를 거뒀다. 오스트리아 빈에서는 21개 바이어사와 총 103건의 상담을 통해 상담실적 209만 달러, 계약 추진 약 97만 달러의 성과를 이뤄냈다.

박경서 경기도 국제통상과장은 “유럽은 높은 구매력과 시장성을 갖춘 핵심 지역이지만 비관세장벽이 매우 높은 시장으로 이번 수출상담회를 통해 도내 뷰티 기업의 제품 경쟁력과 유럽시장 진출 가능성을 현장에서 충분히 확인할 수 있었다”며 “실질적인 수출 계약으로 이어질 수 있도록 맞춤형 지원을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.