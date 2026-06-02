‘장애인 참정권 보장’ 인권위 권고 일부만 수용한 선관위·방미통위…인권위 “수용 촉구”

국가인권위원회가 선거에 참여하는 장애인에게 정당한 편의를 제공하라는 권고를 중앙선거관리위원장과 방송미디어통신위원장이 일부 받아들이지 않은 사실을 공개하며 권고 수용을 촉구했다.

인권위는 2일 “지방선거를 앞두고 헌법상 보장된 장애인 참정권의 실질적 보장을 위해 국가 차원의 적극적인 노력을 거듭 촉구할 필요가 있다”라며 선관위원장과 방통위원장이 인권위 권고를 수용하지 않은 내용을 공개한다고 밝혔다.

앞서 인권위는 지난 1월 ‘책자형과 점자형 선거공보가 동일한 내용으로 작성될 수 있도록 종합적 이행 계획을 수립하고, 점자형 선거공보의 면수 제한을 두지 않도록 공직선거법의 개정을 추진할 것’을 선관위원장에게 권고했다.

그러나 선관위는 지난 3월 ‘이행 불가’라고 회신했다. 선관위는 “선관위에서 이행 계획을 수립한다고 하더라도 법 개정이 동반되지 않으면 동일한 내용으로 작성할 수 없다”며 “책자형과 점자형을 동일한 내용으로 작성할 경우 분량이 3~8배가량 증가하는데, 점자 출판 시설의 부족과 시각장애인 당사자의 민원 등을 고려했을 때 단순히 면수를 증가시키는 경우 읽기 어려운 선거공보가 증가할 뿐”이라고 했다.

이에 인권위는 이날 선거인에게 점자형 선거공보의 수령 의사를 미리 확인한다면 점자형 선거공보의 제작 분량과 비용을 줄일 수 있는 점 등을 들어 선관위의 회신이 적절하지 않다고 판단했다. 인권위는 점자형 선거공보의 면수 제한 폐지가 단기간에 어렵다면, 단계적으로 점자형 선거공보를 제공하는 방안도 고려해 볼 수 있다고 지적했다.

인권위는 지난 1월 방미통위원장에게 ‘최소한 2명 이상의 한국수어 통역사를 배치하는 수어 통역 방송을 공영방송 전반으로 확대하라’고 권고했다. 방미통위는 지난 4월 인권위에 “최소 2명 이상 수어 통역사 배치는 경제적 부담, 비장애인 시청권 저해 우려 등을 고려할 때 신중한 검토가 필요하다”며 “방송 사업자·장애인 당사자·시청자의 의견을 폭넓게 수렴해 발화자별로 토론 내용이 장애인에게 전달할 방안을 다각적으로 마련, 추진해 나가겠다”고 회신했다.

이에 인권위는 방미통위가 권고를 일부 수용한 것으로 보면서도 “발화자별 토론 내용을 장애인에게 전달할 방안을 구체적으로 제시할 필요성이 있다”고 판단했다. 인권위는 그러면서 “재정적인 이유로 인해 두 기관이 적극적인 개선 추진에 어려움이 존재할 수 있으므로 국가 차원의 관심과 노력이 필요하다”고 밝혔다.