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도심 속 흉물 명암타워, 복합문화공간으로…청주시, 리모델링 사업 추진

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본문 요약

도심 속 흉물로 자리 잡은 충북 청주의 명암관망탑가 복합문화공간으로 새롭게 태어난다.

청주시는 총사업비 194억 원을 들여 명암타워 리모델링 사업을 진행하고 있다고 2일 밝혔다.

높이 62.1ｍ, 연면적 7625㎡, 지하 2층 지상 13층 규모의 명암타워는 2003년 명암저수지 인근에 세워졌다.

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도심 속 흉물 명암타워, 복합문화공간으로…청주시, 리모델링 사업 추진

입력 2026.06.02 12:18

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충북 청주시가 진행하는 명암관망탑(명암타워) 리모델링 사업 조감도. 청주시 제공.

충북 청주시가 진행하는 명암관망탑(명암타워) 리모델링 사업 조감도. 청주시 제공.

도심 속 흉물로 자리 잡은 충북 청주의 명암관망탑(명암타워)가 복합문화공간으로 새롭게 태어난다.

청주시는 총사업비 194억 원을 들여 명암타워 리모델링 사업을 진행하고 있다고 2일 밝혔다.

높이 62.1ｍ, 연면적 7625㎡, 지하 2층 지상 13층 규모의 명암타워는 2003년 명암저수지 인근에 세워졌다. 시유지에 민간 사업자가 20년 동안 사용한 뒤 기부채납하는 조건으로 지어졌고, 2023년 6월 청주시로 소유권 이전됐다.

건립 당시에는 청주를 상징하는 랜드마크였지만 수년간 관리가 되지 않아 ‘도심 속 흉물’로 전락한 상태다.

지난달 21일 공사에 착수한 청주시는 오는 2027년 7월까지 명암관망탑의 지하 2층~지상 1층 공간을 복합문화공간으로 새로 단장할 계획이다.

지상 1층은 시민 힐링 공간인 실외정원(정원문화센터)으로 꾸며져 정원 분야 원데이클래스 등이 운영된다. 지하 1층에는 청년 외식 창업 공간과 오락 시설 등을 갖춘 ‘청년노리존’이 마련된다. 이와 함께 시민 작품 전시실, 명암저수지 수변을 조망할 수 있는 전망데크길, 가족 단위 방문객을 위한 가족쉼터도 만들어진다. 지하 2층은 상시 운영되는 팝업스토어와 소규모 공연 및 행사를 진행할 수 있는 오픈스테이지(계단형 쉼터)로 조된다.

지상 2층부터 13층까지는 안전 문제로 내부 공간을 활용하지 않고 외부에 경관조명을 설치할 계획이다.

시는 이번 사업이 명암타워와 명암유원지 일대에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

청주시 관계자는 “명암유원지를 이용하는 시민들의 안전을 최우선으로 고려하면서 리모델링 공사가 예정대로 원활히 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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