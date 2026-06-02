“한강조합, 여의도샛강체험관 퇴거해야” 법원, 서울시 손 들어줘

서울시 미래한강본부가 여의도샛강생태공원의 전 수탁 업체인 사회적 협동조합 ‘한강’(이하 한강조합)을 상대로 낸 건물 인도 소송에서 승소했다.

2일 서울시에 따르면 서울중앙지법은 서울시 한강본부가 한강조합을 상대로 “위·수탁 계약이 종료된 이상 여의도샛강체험관에 대한 점유를 인정할 수 없다”며 낸 건물 인도 소송에서 지난달 29일 원고 승소 판결했다.

앞서 서울시는 지난해 3월 한강조합과 위·수탁 계약을 종료하고, 5개 한강 생태공원 운영권을 ‘이음숲’이라는 업체에 넘겼다. 한강조합은 입찰의 불공정성을 지적하며 입찰 절차 금지 가처분을 신청했지만 이 역시 기각됐다.

하지만 한강조합이 여의도샛강체험관에서 퇴거하지 않자 서울시는 한강조합을 상대로 건물 인도 단행 가처분 신청 및 건물 인도 소송을 냈다.

서울시가 낸 가처분 신청은 지난해 10월 인용됐다. 건물 인도 소송 역시 법원이 지난달 29일 서울시의 손을 들어줬다. 판결이 확정되면 서울시는 강제 퇴거 조치를 할 수 있다.

미래한강본부는 “이번 판결을 계기로 한강생태공원의 안정적인 운영기반을 더욱 강화하며, 시민들이 보다 다양한 생태교육 및 체험 프로그램을 이용할 수 있도록 운영 활성화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.