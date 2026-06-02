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인천 소청도 해상서 중국 고속보트 화재로 침몰···해경 “탑승·표류 인원 없어”

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본문 요약

서해 최북단 소청도 인근 해상에서 중국어선으로 추정되는 고속보트에서 불이 나 1시간여 만에 진화됐다.

해경은 불이 난 보트에서 추락한 선원이 있을 경우를 대비해 항공기를 동원, 주변 해역을 수색하는 한편, 중국어선과 중국 관계 당국을 통해 추가 정보를 확인하고 있다.

해경 관계자는 "불이 나 침몰한 중국어선은 선실 등 실내공간이 없으며, 불이 났을 당시 고속보트에 있던 선원들은 인근 중국어선으로 모두 탈출한 것 같다"며 "고속보트가 있는 곳과 육지와는 거리가 멀어 밀입국은 힘들다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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인천 소청도 해상서 중국 고속보트 화재로 침몰···해경 “탑승·표류 인원 없어”

입력 2026.06.02 13:30

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2일 인천 옹진군 소청도 해상에서 불이 나 침몰한 중국어선 추정 고속보트. 인천 해양경찰서 제공

2일 인천 옹진군 소청도 해상에서 불이 나 침몰한 중국어선 추정 고속보트. 인천 해양경찰서 제공

서해 최북단 소청도 인근 해상에서 중국어선으로 추정되는 고속보트에서 불이 나 1시간여 만에 진화됐다.

인천해양경찰서는 2일 오전 8시 22분쯤 인천 옹진군 소청도 남동방 38㎞ 해상에서 모터가 5개 달린 고속보트에 불이 났다고 밝혔다.

해군 2함대로부터 화재 사실을 받은 해경은 500t급 경비함정 2척을 투입해 1시간 4분 만인 오전 9시 26분쯤 불을 껐다.

길이 10~15t의 고속보트는 불이 꺼진 뒤 침몰했다. 이 고속보트는 중국어선들이 고기를 잡으면 모선에 운반하는 역할을 한 것으로 해경은 추정하고 있다.

불이 난 보트가 발견된 지점은 서해 북방한계선(NLL)에서 5.9㎞ 떨어진 해상이다.

해경은 불을 끈 뒤 고속보트와 주변 해역을 수색했으나, 탑승자나 표류 인원은 발견되지 않았다.

해경은 불이 난 보트에서 추락한 선원이 있을 경우를 대비해 항공기를 동원, 주변 해역을 수색하는 한편, 중국어선과 중국 관계 당국을 통해 추가 정보를 확인하고 있다.

해경 관계자는 “불이 나 침몰한 중국어선은 선실 등 실내공간이 없으며, 불이 났을 당시 고속보트에 있던 선원들은 인근 중국어선으로 모두 탈출한 것 같다”며 “고속보트가 있는 곳과 육지와는 거리가 멀어 밀입국은 힘들다”고 말했다.

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