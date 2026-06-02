국내 주요 기업의 여성 임원 비중은 꾸준히 증가하고 있지만 회사 경영에 실질적으로 관여할 수 있는 사내이사 비중은 오히려 줄어든 것으로 나타났다. 또한 여성 직원 비율이 높은 기업일수록 여성의 임원 승진 문은 더 좁은 것으로 나타났다.

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기업분석연구소 리더스인덱스가 2일 국내 매출 상위 500대 기업 가운데 올해 1분기 보고서를 제출한 394곳의 여성 임원 현황을 분석한 결과 전체 임원 1만5370명 가운데 여성은 1268명으로 8.2%를 차지했다. 여성 임원 비중은 2024년 7.3%, 지난해 8.1% 등 꾸준히 상승하는 추세다. 자산 2조원 이상 상장 기업은 특정 성별로만 이사회를 구성하지 못하도록 2022년 자본시장법이 개정됐다.

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다만 이사회 구성원인 등기임원으로 좁혀서 보면 여성 사내이사는 줄고 여성 사외이사는 느는 경향을 보였다. 여성 등기임원 전체로 보면 2024년 295명(11.3%), 2025년 344명(12.8%), 올해 1분기 377명(13.6%)으로 늘었다. 하지만 이 가운데 여성 사내이사는 53명에서 51명으로 줄었고, 여성 사외이사는 242명에서 326명으로 크게 늘었다. 이에 따라 여성 등기임원 중 사내이사 비중은 18%에서 13.5%로 하락했고, 사외이사 비중은 82%에서 86.5%로 증가했다. 리더스인덱스는 “기업의 최고 의사결정 기구인 이사회에서의 여성 참여 확대가 주로 사외이사 선임을 통해 이뤄지고 있음을 보여주는 것”이라며 “여성 리더십 확대의 구조적 한계를 드러낸다”고 밝혔다.

또한 여성 직원 비중이 큰 기업일수록 여성의 임원 진출 기회는 더 적은 것으로 나타났다. 조사 대상 기업 중 전체 고용인원이 500명 이상이면서 최근 3년치 비교가 가능한 290개 기업을 대상으로 직원 대비 임원 비율을 살펴봤더니 여성 직원 비중이 50%를 넘는 47곳의 여성 직원 대비 여성 임원 비율은 평균 0.2%로, 전체 평균(0.3%)보다 낮았다. 이들 기업의 남성 직원 대비 남성 임원 비율은 1.4%로 전체 평균과 동일했다. 여성 직원 비중이 50% 미만인 243곳은 여성 직원 대비 여성 임원 비율이 평균 0.4%로, 여초 기업의 2배였다.

금융권에서 성별 격차가 두드러졌다. 남녀 직원 대비 남녀 임원 비율 격차가 큰 상위 10곳 가운데 미래에셋자산운용, 키움증권, DB증권, IBK투자증권, 미래에셋증권, 우리금융캐피탈 등 금융권 기업이 6곳을 차지했다. 미래에셋자산운용은 남성 직원의 임원 진출 비율이 24.9%, 여성 직원의 임원 승진 비율은 3.1%였다. 키움증권은 남성 직원 대비 남성 임원 비율은 10.0%였지만 여성 직원 대비 여성 임원 비율은 0.9%였다.

▼ 정대연 기자 hoan@khan.kr