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본문 요약

이번주 한국을 방문하는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 행보가 관심을 모으는 가운데 그의 한국 내 동선과 관련 기업 주가를 추적하는 웹사이트까지 등장했다.

또한 황 CEO의 방한 기간 엔비디아와 사업 협력을 논의할 것으로 알려진 한국 기업들의 주가 등략률도 표시하고 있다.

삼성전자, SK하이닉스, 네이버, LG전자, 두산로보틱스 등 엔비디아의 파트너로 거론되는 '젠슨 황 테마주' 기업들의 주가를 실시간으로 확인할 수 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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젠슨 황이 찍으면 무조건 뜬다?···방한 장소·테마주 주가 실시간 추적 사이트 등장

입력 2026.06.02 14:31

수정 2026.06.02 15:07

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  • 김유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

사이트명 ‘젠슨 황의 발자취’···개인 설립 추정

예상 방문지, 삼성전자·LG전자 등 주가도 표시

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 동선과 관랸 주가를 추적하는 웹사이트 화면. 웹페이지 갈무리

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 동선과 관랸 주가를 추적하는 웹사이트 화면. 웹페이지 갈무리

이번주 한국을 방문하는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 행보가 관심을 모으는 가운데 그의 한국 내 동선과 관련 기업 주가를 추적하는 웹사이트까지 등장했다.

2일 ‘젠슨 황의 발자취’라는 제목이 붙은 사이트(https://junresearch.com/jensenHuangKRTracker)를 보면 황 CEO의 한국 내 예상 방문지와 일정을 지도 상에서 확인할 수 있다. 닉네임 ‘Jun’이라는 개인이 만든 것으로 보이는 이 사이트는 국내 주요 언론 매체 보도를 자동으로 수집해 황 CEO의 동선을 정리하고 있다.

또한 황 CEO의 방한 기간 엔비디아와 사업 협력을 논의할 것으로 알려진 한국 기업들의 주가 등략률도 표시하고 있다. 삼성전자, SK하이닉스, 네이버, LG전자, 두산로보틱스 등 엔비디아의 파트너로 거론되는 ‘젠슨 황 테마주’ 기업들의 주가를 실시간으로 확인할 수 있다.

다만 사이트는 접속시 ‘특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 어떠한 투자 결과에도 책임을 지지 않는다’는 화면을 띄우고, 일정과 동선 역시 공식 확정이 아닌 보도 기반 추정이라고 밝히고 있다.

황 CEO는 대만 타이베이에서 진행 중인 아시아 최대 IT 박람회 ‘컴퓨텍스 2026’ 일정을 마친 뒤 오는 4일 오후 한국에 올 것으로 알려졌다.

황 CEO는 5일부터 국내 기업 총수들과 회동할 예정이다. 특히 5일 저녁에는 서울 성수동의 한 음식점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장, 박정원 두산그룹 회장 등과 ‘삼겹살 소맥’ 회동을 가질 것으로 알려졌다.

황 CEO는 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에도 출연할 예정이다. 또한 주말 서울 잠실 야구장 에서 열리는 두산 베어스 홈경기 시구자로 나서는 일정도 조율 중인 것으로 알려졌다.

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