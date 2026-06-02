전남도, 생활인구 늘리기 본격화···5개 시군 모델 발굴

출생아 증가율과 합계출산율 전국 1위를 기록한 전남도가 체류형 인구정책을 본격화한다. 출생 지표 반등 흐름을 지역 소비와 재방문 확대로 이어가려는 것이다.

전남도는 목포시, 구례군, 강진군, 무안군, 진도군 등 5개 시군을 ‘2026년 생활인구 늘리기 사업’ 대상지로 선정했다고 2일 밝혔다. 총사업비는 3억6000만원이다.

이 사업은 주민등록인구 중심 정책을 보완하고, 일정 기간 지역에 머무르며 소비와 관계를 형성하는 ‘생활인구’를 확대해 지역 활력을 높이기 위한 것이다. 시군별 자원과 여건을 반영한 지역 특화형 모델 발굴과 우수사례 확산에 중점을 두고 추진된다.

전남도는 사업 공모에서 관계확장 프로그램형, 일·여가 결합형, 홍보콘텐츠형 등 다양한 모델을 발굴했다. 심사 과정에서는 사업의 지속 가능성과 생활인구 확대 효과, 지역 파급효과 등을 중점 평가하고 사업별 보완사항을 최종 계획에 반영하도록 했다.

선정된 사업은 목포시 ‘달리며 즐기는 반값여행, 목포 런트립’, 구례군 ‘도시민 유입부터 정착까지 귀농귀촌 4단계 리빙스테이’, 강진군 ‘강진품애 살아볼래’, 무안군 ‘무안황토갯벌랜드 생활인구 증대사업’, 진도군 ‘일단 한번 진도나가게’ 등이다.

전남의 올해 1분기 합계출산율은 1.30명으로 전국 1위를 기록했다. 출생아 수는 2569명으로 전년 동기보다 15.3% 늘어 전국에서 가장 높은 증가율을 보였다. 다만 청년층 유출과 고령화에 따른 정주인구 감소는 계속되고 있어 생활인구 확대 필요성이 커지고 있다.

전남도는 체류형 관광과 농어촌 살아보기, 갯벌·생태 체험, 지역 상권 연계 프로그램 등을 통해 방문객이 지역에 더 오래 머물고 다시 찾도록 유도할 계획이다. 우수 모델은 전 시군으로 확산할 방침이다.

윤연화 전남도 인구청년이민국장은 “생활인구는 단순 방문객이 아니라 지역과 관계를 맺고 다시 찾게 만드는 지역 활력의 핵심 축”이라며 “전남·광주 통합 생활권과 연계해 체류형·관계형 인구정책을 지속 확대하겠다”고 말했다.