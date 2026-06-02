진화하는 제주 공공와이파이···해변부터 백록담까지 6300여개

도, 올해 말까지 185대 신규 설치 기존 395대 서비스 품질 개선 추진 제주 아이오티앱 활용 ‘주변 공공와이파이 찾기’ 도

제주에서 인터넷을 무료로 사용할 수 있는 공공와이파이가 한단계 더 진화한다.

제주도는 올해 말까지 공공와이파이 구축 규모를 기존 6115대에서 6300대로 확대한다고 2일 밝혔다.

공공와이파이 구축사업은 제주도민, 관광객 누구나 도내 공공장소에서 무료로 인터넷을 이용할 수 있도록 2017년부터 연차적으로 이뤄졌다. 공공기관, 공항, 터미널, 버스 내부, 버스 정류소 뿐만 아니라 관광객이 몰리는 해변, 숲길, 공원, 올레코스, 전통시장, 테마거리, 공영 관광지, 한라산 백록담까지 다양한 곳에 설치됐다.

도는 올해 골목형 상점가, 공공체육관, 공공도서관 등에 공공와이파이 185대를 추가 설치한다. 설치 후 5년 이상 지난 노후 공공와이파이 395대를 최신 장비로 교체해 통신 품질도 개선한다.

도 관계자는 “새롭게 설치·교체되는 장비는 기존 100Mbps에서 최대 400Mbps까지 속도를 높여 더 빠른 접속 환경을 제공한다”면서 “다수 이용자가 동시에 접속하는 환경에서도 안정적인 통신 품질을 확보해 도민과 관광객의 이용 편의가 향상될 것으로 기대된다”고 설명했다.

공공와이파이 인프라를 활용한 대민 서비스도 다양해졌다. 도는 현재 공공와이파이를 기반으로 한 ‘제주 아이오티(JEJU IoT)’ 앱을 운영 중이다. 이 앱을 통해 한라산 등정 인증서 모바일 발급 서비스를 지원하고 있으며, 동문시장과 매일올레시장 상가·주차장 정보 등도 함께 제공하고 있다.

특히 올해부터는 ‘주변 공공와이파이 찾기 서비스’를 새롭게 도입했다. 이용자는 제주 아이오티 앱에서 현재 위치를 기준으로 주변 공공와이파이 설치 장소를 지도에서 바로 확인할 수 있다. 공공와이파이 이용 가능 지역 100m 이내에 접근하면 푸시 알림을 통해 와이파이 설치 위치 정보를 안내받는 기능도 있다.

김남진 제주도 혁신산업국장은 “도민과 관광객이 보다 빠르고 편리하게 공공와이파이를 이용할 수 있도록 기반시설을 지속적으로 확충하고 있다”고 말했다.