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본문 요약

CJ제일제당이 한식 인재를 발굴하고 육성하는 프로젝트 '퀴진케이'의 팝업 레스토랑 '이음'을 오픈한다.

'한식과 세계의 향을 잇다'는 의미를 담은 모던 한식 다이닝 '이음'은 퀴진케이가 아홉 번째로 선보이는 팝업 레스토랑이다.

2일 CJ제일제당에 따르면 오는 9일부터 서울 강남구에 위치한 퀴진케이 프로젝트 레스토랑에서 9월까지 3개월간 모던 한식 다이닝 '이음'의 문을 연다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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CJ제일제당 “최강록 셰프 참여” 팝업 레스토랑 ‘이음’ 오픈

입력 2026.06.02 15:00

  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

CJ제일제당 제공

CJ제일제당 제공

CJ제일제당이 한식 인재를 발굴하고 육성하는 프로젝트 ‘퀴진케이’의 팝업 레스토랑 ‘이음’을 오픈한다.

‘퀴진케이’는 젊은 한식 셰프들이 메뉴 개발부터 실제 레스토랑 운영 경험까지 오너 셰프로 성장할 수 있도록 지원하는 프로젝트다. ‘한식과 세계의 향을 잇다’는 의미를 담은 모던 한식 다이닝 ‘이음(IE:UM)’은 퀴진케이가 아홉 번째로 선보이는 팝업 레스토랑이다.

2일 CJ제일제당에 따르면 오는 9일부터 서울 강남구에 위치한 퀴진케이 프로젝트 레스토랑에서 9월까지 3개월간 모던 한식 다이닝 ‘이음(IE:UM)’의 문을 연다. 이번 ‘이음’은 한식 파인다이닝에서 현장 경험을 쌓아온 동갑내기 셰프인 박용재 셰프와 김이레 셰프가 함께 운영한다. 넷플릭스 요리 예능 <흑백요리사2> 우승자인 최강록 셰프가 직접 영셰프 선발과 멘토링에 참여하는 등 전 과정을 밀착 지원해 의미를 더했다.

메뉴는 전통 한식을 중심으로 일본, 중국, 태국, 프랑스 등 글로벌 미식 요소를 녹여낸 요리로 구성했다. 발효 여름과일 웰컴티, 치즈 서여향병 등 작은 한입거리들, 잣즙냉채, 제철 봄나물죽, 메밀면, 클렌저, 대구와 무조림, 오리구이, 감태 아이스크림, 차와 다과 등 총 10가지 코스를 선보인다.

이음은 매주 화요일부터 토요일까지 저녁 단일 타임으로 운영된다. 2일부터 ’캐치테이블‘ 앱을 통해 예약 가능하다. 오는 20일까지 사전예약 이벤트에 참여하면 다이닝 코스를 20% 특별 할인가에 즐길 수 있다.

CJ제일제당 관계자는 “퀴진케이는 차세대 셰프들이 자신만의 색깔과 스토리를 담은 한식을 선보일 수 있도록 지원하고 있다”며 “앞으로도 K-푸드의 글로벌 확산을 이끌어갈 한식 전문 인재를 발굴하고 육성하기 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 퀴진케이는 한식의 발전과 세계화를 목표로 한 CJ제일제당의 사회공헌 프로젝트다. 2023년 출범 후 ‘한식 팝업 레스토랑’ 프로그램을 통해 메뉴 개발 컨설팅, 운영 공간 및 마케팅 무상 지원 등 유망한 한식 셰프들을 지원하고 있다.

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