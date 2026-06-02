창간 80주년 경향신문

미·이란 전쟁이 밀 가격도 밀어올릴까···호주 밀 수확량 작년보다 26%↓

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국과 이란이 벌이는 전쟁이 세계 주요 밀 수출국인 호주의 밀 수확량까지 영향을 미쳤다.

호주는 밀 농사에 쓰는 비료를 주로 호르무즈 해협을 통해 수입해왔는데 전쟁으로 해협이 봉쇄되면서 수급에 차질을 빚었기 때문이다.

이 기관은 비료 가격 상승으로 농가가 비료 사용량을 줄여 수확량을 줄일 수 있다며 "전쟁이 계속될 경우 생산 투입재 비용이 장기간 높은 수준을 유지해 농업 생산에 부담을 줄 수 있다"고 지적했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미·이란 전쟁이 밀 가격도 밀어올릴까···호주 밀 수확량 작년보다 26%↓

입력 2026.06.02 15:01

  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

AP연합뉴스

AP연합뉴스

미국과 이란이 벌이는 전쟁이 세계 주요 밀 수출국인 호주의 밀 수확량까지 영향을 미쳤다. 비료 가격이 급등한 데다 건조한 날씨가 몇 달간 이어진 탓이다.

호주 농업·자원경제과학국(ABARES)은 2일(현지시간) 분기 작황 보고서를 통해 호주가 올해 말 수확될 호주의 밀 생산량이 지난해보다 26%(약 900만t) 적은 2670만t이 될 것이라고 전망했다.

ABARES는 이런 작황의 배경으로 미·이란 전쟁을 꼽았다. 호주는 밀 농사에 쓰는 비료를 주로 호르무즈 해협을 통해 수입해왔는데 전쟁으로 해협이 봉쇄되면서 수급에 차질을 빚었기 때문이다. 이 기관은 비료 가격 상승으로 농가가 비료 사용량을 줄여 수확량을 줄일 수 있다며 “전쟁이 계속될 경우 생산 투입재 비용이 장기간 높은 수준을 유지해 농업 생산에 부담을 줄 수 있다”고 지적했다.

날씨도 영향을 미쳤다. 뉴사우스웨일스주와 퀸즐랜드 남부 등 일부 지역은 최근 수개월 간 극심한 가뭄을 겪고 있다.

보고서에 따르면 올해 호주의 밀 재배 면적은 1090만헥타르로 지난해보다 12% 감소할 것으로 예상된다. 2019년 이후 가장 적은 수준이다. ABARES는 “현재의 수확량 전망치를 달성하기 위해서는 충분한 비료 공급과 적절한 시기의 강우가 매우 중요할 것”이라고 짚었다.

호주는 세계 최대 밀 수출국 중 하나다. 호주의 밀은 동남아시아와 중동, 중국 등 세계 각지에 수출된다. 호주의 수확량 감소는 국제 곡물 가격 상승 요인으로 작용할 수 있다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글