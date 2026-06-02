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정부, 중동전쟁 장기화에 비축유 스와프 이달까지 연장

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본문 요약

미국·이란 전쟁이 휴전에 들어갔지만 여전히 불확실성이 큰 상황에서 정부가 비축유 스와프 운용 기간을 이달까지로 연장하기로했다.

산업통상부는 2일 중동전쟁 대응 본부 일일 브리핑에서 "아직 호르무즈 해협 정상화 시점이 불투명한 만큼, 기존 4~5월이었던 비축유 스와프 제도 운용 기간을 6월까지 연장한다"고 밝혔다.

비축유 스와프는 정유사가 해외에서 원유를 확보했다는 사실을 입증하면, 정부가 먼저 비축유를 빌려준 뒤 추후 대체 물량이 국내에 들어왔을 때 돌려받는 제도다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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정부, 중동전쟁 장기화에 비축유 스와프 이달까지 연장

입력 2026.06.02 15:11

  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“아직 호르무즈 해협 정상화 시점 불투명”

미국·이란 전쟁이 휴전에 들어갔지만 여전히 불확실성이 큰 상황에서 정부가 비축유 스와프 운용 기간을 이달까지로 연장하기로했다.

산업통상부는 2일 중동전쟁 대응 본부 일일 브리핑에서 “아직 호르무즈 해협 정상화 시점이 불투명한 만큼, 기존 4~5월이었던 비축유 스와프 제도 운용 기간을 6월까지 연장한다”고 밝혔다.

비축유 스와프는 정유사가 해외에서 원유를 확보했다는 사실을 입증하면, 정부가 먼저 비축유를 빌려준 뒤 추후 대체 물량이 국내에 들어왔을 때 돌려받는 제도다.

중동산 원유 수급에 차질이 생기면서 정유사들이 확보한 대체 원유가 국내에 도착하기까지 걸리는 시차를 고려해 도입됐다.

산업부는 약 2100만배럴에 대해 스와프를 진행했으며 현재 단계적으로 상환 중이라고 설명했다.

산업부는 수액제 포장재, 주사기류, 의료용 장갑 등 보건·의료 분야 원료는 평시 재고 수준을 유지하고 있다고 밝혔다. 수액제 포장재의 경우 이달 말까지 공급에 차질이 없도록 하고 대체 공급 방안도 추진하고 있다.

산업부 관계자는 “공급망지원센터 등을 통해 업계 애로 지속 파악, 산업부·복지부· 식약처 등 관계부처 간 긴밀히 협조해 수급 차질 없도록 조치하겠다”고 밝혔다.

이어 반도체, 자동차, 조선 등 핵심 산업에 필요한 헬륨, 브롬화수소, 알루미늄 휠을 포함한 원료 역시 현재 공급 차질 동향은 없는 것으로 파악됐다.

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