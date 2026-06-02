트럼프 “내 중재로 이스라엘·헤즈볼라 휴전”···다음 주 협상 타결 장담하지만, 갈수록 살얼음판

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 중재로 이스라엘과 헤즈볼라가 교전을 중단했다면서, 다음 주 내 이란과 협상이 타결될 수 있을 것이라고 밝혔다. 하지만 트럼프 대통령의 장담과 달리 상황은 갈수록 살얼음판이다. 이스라엘은 여전히 레바논 남부 공습을 멈추지 않고, 미·이란 간 해상 교전도 산발적으로 이어지고 있다.

트럼프 대통령은 1일(현지시간) ABC방송 전화 인터뷰와 소셜미디어를 통해 “이란과의 (종전을 위한) 대화가 빠른 속도로 이어지고 있다”며 “다음 주 내 이란과 휴전 연장 및 호르무즈 해협 재개방에 대해 합의할 수 있을 것으로 생각한다”고 말했다. 이어 “오늘 약간의 문제가 있었지만 내가 빠르게 해결했다”고 밝혔다. 이는 이란이 이스라엘의 레바논 공격을 휴전 위반으로 규정한 후 협상 중단을 선언했던 것을 가리킨 것으로 보인다.

앞서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 영상 메시지를 통해 레바논 지상전을 확대하고 수도 베이루트 남쪽 외곽을 공습하라고 명령했다. 이란 외교부는 성명을 내고 “이는 미·이스라엘이 레바논을 포함해 모든 전선에서 공격을 중단하기로 한 휴전 협정을 위반한 것”이라며 “협정 파기의 책임은 미국이 져야 한다”고 경고했다.

이란 반관영 타스님통신은 이란이 항의의 뜻으로 미국과 협상 메시지 교환을 중단한 데 이어 “이스라엘과 옹호 세력을 처벌하기 위해 이란과 저항의 축은 호르무즈 해협을 전면 봉쇄하고, 홍해 입구인 바브엘만데브 해협 등에 새로운 전선을 열기로 했다”고 보도했다.

레바논 사태가 미·이란 간 종전 협상을 무산시킬 수도 있는 최대 변수로 급부상하자, 트럼프 대통령은 빠르게 중재에 나섰다. 트럼프 대통령은 소셜미디어에 글을 올려 “네타냐후 총리와 생산적인 통화를 했다. 베이루트로 갈 군대는 되돌려졌다”며 “또 최고위급 대표들을 통해 헤즈볼라와도 통화했고, 그들 역시 공격을 멈추는 데 동의했다”고 밝혔다.

미 온라인 매체 액시오스가 복수의 미 정부 관계자를 인용해 보도한 바에 따르면, 트럼프 대통령은 네타냐후 총리와 통화할 때 “당신은 완전히 미쳤다. 도대체 무슨 짓을 하는 거냐”며 소리를 질렀다고 한다. 또 “내가 아니었으면 감옥에 있었을 당신을 내가 구해주고 있는 것”이라며 압박한 것으로 전해졌다. 이는 뇌물 수수와 사기 등의 혐의로 재판을 받고 있는 네타냐후 총리를 사면해야 한다고 트럼프 대통령이 여러 차례 공개 발언한 것을 가리킨 것으로 보인다.

알자지라는 트럼프 대통령이 헤즈볼라와 대화를 시도한 것에 주목했다. 이 매체는 “미국 대통령이 중개인을 통해서라도 헤즈볼라와 직접 소통한 것은 전례가 없는 일”이라며 “그만큼 이스라엘과 관련해 백악관이 직면한 문제가 심각해지고 있음을 시사한다”고 지적했다.

레바논 휴전이 얼마나 이어질 수 있을지는 미지수다. 네타냐후 총리는 트럼프 대통령과 통화한 후 베이루트 공격은 중단한 것으로 보이지만, 레바논 남부에 대한 공습은 멈추지 않고 있다. 이란 의회 국가안보위원장인 에브라힘 아지지는 엑스에 글을 올려 “레바논에 대한 공격이 완전히 중단되지 않으면 이스라엘과 이 지역 주둔 미군에 심각한 결과가 초래될 것”이라며 “이것은 빈말이 아니다”라고 경고했다.

미·이란 간 산발적인 교전도 이어지고 있다. 이란 이슬람혁명수비대는 2일 “미국에 대한 보복으로 걸프 해역을 지나던 미국 국적 상선을 순항미사일로 공격했다”고 발표했다. 이는 지난달 30일 오만만에서 이란 항구를 향해 항해하던 감비아 국적 상선에 미군이 미사일을 발사한 데 따른 보복인 것으로 보인다. 다만 이란의 주장과 달리 공격을 받은 상선은 미국이 아닌 파나마 선적인 것으로 알려졌다.