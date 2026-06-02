오늘의 부고-심인석 전 경항신문 부국장 장인상 외

■김인순씨 별세, 민정씨 부친상, 심인석 전 경항신문 부국장 장인상=2일 서울아산병원. 발인 4일 (02)3010-2000
■이기태씨 별세, 이동석씨(배우 마동석) 부친상=2일 삼성서울병원. 발인 4일 (02)3410-3151
■하혜옥씨 별세, 김미정씨·보영 한국후지쯔 수석·민정씨 모친상, 최주희 투어디자인 대표 시모상, 김성근 연합뉴스 인사교육부 차장 장모상=1일 이대서울병원. 발인 4일 (02)6986-4440
■신숙점씨 별세, 박동식 사천시장 모친상=2일 사천 삼천포서울병원. 발인 4일 (055)835-9944
■유제근씨 별세, 덕간씨·국간 아이뉴스24 재경총무부장 부친상=1일 서울 순천향대병원. 발인 4일 (02)797-4444
■구복숙씨 별세, 이종화 뉴스스페이스 대표 겸 편집국장·지영씨 모친상, 김성호 대경사과원예농협 상임이사 장모상=2일 상주시민장례식장. 발인 4일 (054)536-8800
■최월순씨 별세, 권오성 프로축구 용인FC 경영지원팀장 모친상=2일 강릉아산병원. 발인 4일 (033)610-3895
■김순기씨 별세, 박용구·진구씨·성구 SBS Biz 전 보도국장(앨터스투자자문 대표)·은숙씨 모친상=1일 강동경희대병원. 발인 3일 (02)440-8800
■박양선씨 별세, 김희겸 경기도행정1부지사(전 행정안전부 재난안전관리본부장) 장인상=1일 아주대병원. 발인 3일 (031)219-6654