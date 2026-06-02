김포시민단체, 평화 상징 애기봉서 ‘탱크데이’ 스타벅스 철거 촉구

스타벅스 코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 마케팅 논란과 관련해 경기 김포시민단체들이 북한 접경지인 애기봉에 있는 스타벅스 매장의 철거를 촉구하고 나섰다.

기독교평화행동목자단과 시민의힘, 참살이문학 등 8개 김포시민단체는 2일 김포시청 앞에서 기자회견을 열고 “평화의 성지 애기봉 평화전망대에 ‘탱크 논란’ 외세 브랜드인 스타벅스 매장을 당장 철거해야 한다”고 주장했다.

시민단체는 “애기봉은 북녘땅을 바라보며 분단의 비극을 되새기고, 하루빨리 통일이 오기를 온 마음으로 기원하는 숭고한 평화의 성지”라며 “이런 역사와 공익적 가치가 있는 곳에 미국식 상업 문화를 대변하는 외세 브랜드가 있는 것은 역사와 시민 앞에 비판받아야 한다”고 밝혔다.

이어 “스타벅스는 최근 군사 무기를 연상시키는 이른바 ‘탱크데이’ 마케팅 논란으로 사회적 공분을 사고 있다”며 “반평화적 논란으로 물의를 빚은 외세브랜드가 남북 분단의 최전선이자 평화의 상징인 애기봉에 버젓이 입점해 있다는 사실은 김포시민은 물론 국민 모두에게 커다란 모욕”이라고 덧붙였다.

시민단체는 또 “지분 구조가 어떠하든 스타벅스가 가진 외국자본의 상징성과 상업 문화가 평화의 성지를 잠식하는 것을 결코 좌시할 수 없다”며 “애기봉은 자본의 유혹이 아닌 평화와 통일이라는 본래 가치를 최우선으로 운영해야 한다”고 말했다.

김포 애기봉생태공원에는 2024년 11월 스타벅스 매장이 문을 열었다.