창간 80주년 경향신문

김포시민단체, 평화 상징 애기봉서 ‘탱크데이’ 스타벅스 철거 촉구

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

스타벅스 코리아의 '5·18 탱크데이' 마케팅 논란과 관련해 경기 김포시민단체들이 북한 접경지인 애기봉에 있는 스타벅스 매장의 철거를 촉구하고 나섰다.

기독교평화행동목자단과 시민의힘, 참살이문학 등 8개 김포시민단체는 2일 김포시청 앞에서 기자회견을 열고 "평화의 성지 애기봉 평화전망대에 '탱크 논란' 외세 브랜드인 스타벅스 매장을 당장 철거해야 한다"고 주장했다.

시민단체는 "애기봉은 북녘땅을 바라보며 분단의 비극을 되새기고, 하루빨리 통일이 오기를 온 마음으로 기원하는 숭고한 평화의 성지"라며 "이런 역사와 공익적 가치가 있는 곳에 미국식 상업 문화를 대변하는 외세 브랜드가 있는 것은 역사와 시민 앞에 비판받아야 한다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

김포시민단체, 평화 상징 애기봉서 ‘탱크데이’ 스타벅스 철거 촉구

입력 2026.06.02 15:29

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2일 경기 김포시청에서 시민단체들이 애기봉 평화전망대에 있는 스타벅스 매장의 철거를 촉구하고 있다. 김포시민단체 제공

2일 경기 김포시청에서 시민단체들이 애기봉 평화전망대에 있는 스타벅스 매장의 철거를 촉구하고 있다. 김포시민단체 제공

스타벅스 코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 마케팅 논란과 관련해 경기 김포시민단체들이 북한 접경지인 애기봉에 있는 스타벅스 매장의 철거를 촉구하고 나섰다.

기독교평화행동목자단과 시민의힘, 참살이문학 등 8개 김포시민단체는 2일 김포시청 앞에서 기자회견을 열고 “평화의 성지 애기봉 평화전망대에 ‘탱크 논란’ 외세 브랜드인 스타벅스 매장을 당장 철거해야 한다”고 주장했다.

시민단체는 “애기봉은 북녘땅을 바라보며 분단의 비극을 되새기고, 하루빨리 통일이 오기를 온 마음으로 기원하는 숭고한 평화의 성지”라며 “이런 역사와 공익적 가치가 있는 곳에 미국식 상업 문화를 대변하는 외세 브랜드가 있는 것은 역사와 시민 앞에 비판받아야 한다”고 밝혔다.

이어 “스타벅스는 최근 군사 무기를 연상시키는 이른바 ‘탱크데이’ 마케팅 논란으로 사회적 공분을 사고 있다”며 “반평화적 논란으로 물의를 빚은 외세브랜드가 남북 분단의 최전선이자 평화의 상징인 애기봉에 버젓이 입점해 있다는 사실은 김포시민은 물론 국민 모두에게 커다란 모욕”이라고 덧붙였다.

시민단체는 또 “지분 구조가 어떠하든 스타벅스가 가진 외국자본의 상징성과 상업 문화가 평화의 성지를 잠식하는 것을 결코 좌시할 수 없다”며 “애기봉은 자본의 유혹이 아닌 평화와 통일이라는 본래 가치를 최우선으로 운영해야 한다”고 말했다.

김포 애기봉생태공원에는 2024년 11월 스타벅스 매장이 문을 열었다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글