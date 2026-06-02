창간 80주년 경향신문

기름값만 뛴게 아니다···장바구니 물가·근원물가까지 상승

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

5월 소비자물가가 2년 2개월만에 3%대로 올라선 것으로 나타났다.

이지호 한국은행 조사국장은 이날 물가상황 점검회의에서 "생활물가 상승률도 3% 초중반까지 오르면서 소비지출에서 필수재 비중이 큰 취약계층의 생계비 부담이 커졌다"고 평가했다.

최근 신현송 한국은행 총재는 근원물가와 생활물가를 언급하며 물가 상승 압력이 커질 경우 금리인상에 나설 수 있다고 시사했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

기름값만 뛴게 아니다···장바구니 물가·근원물가까지 상승

입력 2026.06.02 15:29

  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난달 물가상승률 3.1% 기록

2년 2개월만에 3%대 진입

생활물가·근원물가 모두 상승

취약계층 어려움 가중 지적

2일 서울 시내 주유소 모습. 연합뉴스

2일 서울 시내 주유소 모습. 연합뉴스

5월 소비자물가가 2년 2개월만에 3%대로 올라선 것으로 나타났다. 중동전쟁 영향으로 석유류 가격이 24% 급등하고, 농축수산물 가격도 석달 만에 상승 전환한 영향이다. 기름값을 뺀 근원물가와 장바구니 물가를 뜻하는 생활물가까지 올라 취약계층의 어려움이 커지고 있다는 지적이 나온다.

국가데이터처가 2일 발표한 ‘5월 소비자물가 동향’을 보면, 지난달 소비자물가지수는 119.92(2020년=100)로 1년 전보다 3.1% 올랐다. 전월(2.6%)보다 상승률이 0.5%포인트 확대됐다. 물가상승률은 중동전쟁 이전 2%에 그쳤으나 전쟁 이후엔 석달 연속 오름세다.

국제유가 상승으로 석유류 가격이 크게 뛰며 전체 물가를 끌어올렸다. 석유류는 1년 전보다 24.2% 올라 2022년 7월(35.2%) 이후 3년 10개월만에 가장 큰 폭으로 뛰었다. 전월(21.9%)보다 상승 폭이 확대됐고, 물가 상승 기여도도 0.92%포인트로 전월(0.84%포인트)보다 높아졌다.

특히 휘발유는 23.1%, 경유는 33.3% 올라 2022년 7월 이후 가장 높은 상승률을 기록했다. 페인트 등 주택수선재료도 유가 상승 영향으로 5% 상승했다. 이에 따라 전체 공업제품은 4.2% 상승해 전체 물가를 끌어올렸다.

국제유가 상승은 서비스 물가에도 영향을 끼쳤다. ‘공공서비스’에 포함된 국제항공료는 유류할증료 인상과 5월 연휴 여행 성수기 여파로 전년 대비 33.5% 올랐다. 이는 1995년 1월 관련 집계 시작 이래 최대 상승률이다. 개인서비스 중에선 국제 유가의 영향을 받는 국내항공료(25.9%), 해외단체여행비(26.3%), 엔진오일 교체료(14%), 세탁료(11.3%)가 크게 올랐다. 이 여파로 공공서비스(1.4%→1.8%)와 개인서비스(3.2%→3.7%) 모두 전월보다 상승폭이 확대됐다.

농·축·수산물도 석달만에 상승 전환하면서 물가를 끌어올렸다. 기저효과도 있었지만 수입쇠고기(7.6%)와 달걀(10.2%) 등 환율과 수급 영향을 받는 축산·수산물 품목이 오르고 고온으로 일부 작물 출하량이 감소한 영향이다.

정부는 석유제품 최고가격제와 유류세 인하로 소비자물가 상승률을 0.6%포인트 낮췄다며 두 조치가 없었을 경우 물가상승률이 3.7%에 달했을 것으로 추정했다.

소비자물가 상승세는 당분간 3%대를 유지할 것으로 전망된다.

문제는 체감물가와 근원물가 모두 올랐다는 점이다. 소비자가 많이 구매하는 품목으로 구성돼 ‘체감물가’를 보여주는 생활물가지수가 4월 2.9%에서 지난달 3.3%로 올랐다. 에너지와 식료품와 같은 ‘일시적 충격’을 뺀 물가 수준을 보여주는 근원물가 역시 전년 대비 2.5% 올라 2024년 2월(2.5%) 이후 최고치를 기록했다.

이지호 한국은행 조사국장은 이날 물가상황 점검회의에서 “생활물가 상승률도 3% 초중반까지 오르면서 소비지출에서 필수재 비중이 큰 취약계층의 생계비 부담이 커졌다”고 평가했다.

최근 신현송 한국은행 총재는 근원물가와 생활물가를 언급하며 물가 상승 압력이 커질 경우 금리인상에 나설 수 있다고 시사했다.

한은은 이날 점검회의에서 “유가 충격이 점차 여타 부문으로 파급됨에 따라 물가상승률이 당분간은 3%대가 유지될 것으로 보인다”고 밝혔다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글