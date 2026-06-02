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미, 자국산 철강·알루미늄 85% 이상 쓰면 관세 10%로 우대

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본문 요약

미국이 자국산 철강과 알루미늄 사용을 늘리기 위해 이들 금속 비중이 85% 이상인 외국산 설비·기계 등에 10% 우대 관세를 적용하기로 했다.

포고문에 따르면 외국 기업의 설비·기계 등에 미국산 철강이나 알루미늄이 중량 기준 85% 이상 사용된 때에는 기존 15% 대신 10%의 우대 관세를 적용한다.

이는 미국산 철강과 알루미늄 사용을 장려하기 위한 것이라고 백악관은 설명했다.

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미, 자국산 철강·알루미늄 85% 이상 쓰면 관세 10%로 우대

입력 2026.06.02 15:33

  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 31일(현지시간) 백악관에서 시민들을 향해 손을 흔들고 있다. 워싱턴|AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 31일(현지시간) 백악관에서 시민들을 향해 손을 흔들고 있다. 워싱턴|AP연합뉴스

미국이 자국산 철강과 알루미늄 사용을 늘리기 위해 이들 금속 비중이 85% 이상인 외국산 설비·기계 등에 10% 우대 관세를 적용하기로 했다.

백악관은 1일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 이러한 내용의 포고문에 서명했다고 밝혔다.

포고문에 따르면 외국 기업의 설비·기계 등에 미국산 철강이나 알루미늄이 중량 기준 85% 이상 사용된 때에는 기존 15% 대신 10%의 우대 관세를 적용한다. 이는 미국산 철강과 알루미늄 사용을 장려하기 위한 것이라고 백악관은 설명했다.

수확기, 콤바인과 같은 농업 장비 등에 대한 관세는 기존 25%에서 15%로 인하했다. 아울러 기존에 15% 관세가 적용되던 산업 장비의 범위를 불도저, 지게차 등으로 확대해 같은 세율을 적용받게 됐다. 미국 제조업과 농업 분야 투자를 촉진하기 위함이다.

이번 관세 조정은 2027년 12월 31일까지 한시적으로 시행된다. 백악관은 “이번 관세 조정은 미국 산업 기반 재건을 위한 단기 투자 유인을 제공하기 위한 조치”라고 밝혔다.

백악관은 미국이 지난해 세계 3위 철강 생산국으로 올라섰고, 철강 관련 공장이 새롭게 지어지는 등 지역 경제를 살리고 있다고 설명했다. 이는 관세 조치 등 트럼프 행정부의 ‘미국 우선주의’ 덕분이라고도 강조했다.

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