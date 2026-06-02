한국의 ‘스페이스X’ 꿈꾼 한화에어로…성장 치중에 안전 외면했나

안전보건 예산 68억원…영업이익의 0.2% 산업재해 2022년 1건→2024년 11건 급증 “중대재해 제로(0) 달성 목표” 언행 불일치 KAI 지분 매수 등 외적 성장에 매몰된 결과

7명의 사상자를 낸 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고를 두고 회사가 최근 공격적으로 몸집을 불리며 성장에 치중한 사이 안전 관리에 소홀했던 것 아니냐는 지적이 나온다. 한국의 스페이스X를 꿈꾸는 한화에어로스페이스가 이번 사태를 수습하고 어떤 변화를 택할 것인지가 기업의 신뢰 회복에 중대 변수가 될 것으로 전망된다.

2일 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 지난해 안전보건 예산으로 68억원을 배정했다. 지난해 영업이익(3조344억원)의 0.2% 수준에 불과하다. 예산엔 국소배기장치 유지 보수 비용 등이 포함돼 있다. 2024년 안전보건 예산 76억원 가운데 35억원만 사용한 점에 비춰보면, 지난해에도 실제 집행액은 더 적을 가능성이 크다.

한화에어로스페이스의 2025년 지속가능경영보고서를 보면 2022년 1건이었던 산업재해는 2023년 10건으로 급증했고, 2024년엔 11건 발생했다. 하지만 한화에어로스페이스는 보고서에서 ‘중대재해·환경사고 제로(0) 달성’을 목표라고 밝히며 “모든 작업자에게 안전하고 건강한 직업환경을 만들겠다”고 소개했다. 특히 국제표준 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증을 기반으로 체계적인 안전 시스템을 구축하고 있다고 소개했다.

이러한 한화에어로스페이스의 ‘언행 불일치’는 외적 성장에만 지나치게 몰두한 결과라는 비판이 나온다. 한화에어로스페이스는 공격적인 투자를 이어왔다. 미국 액화천연가스(LNG) 업체 넥스트디케이드, 싱가포르 해양 설비 업체 다이나맥, 호주 오스탈조선소 인수합병(R&A)이 대표적이다.

최근엔 한국의 스페이스X를 표방하며 한국항공우주산업(KAI) 지분 매수에 나서고 있다. 지분율을 7.22%까지 올리며 KAI 3대 주주가 됐다. 한화그룹은 방산과 조선에 이어 우주와 로봇을 앞세운 ‘한화 3.0’ 시대를 준비하고 있는데 그 중심에 한화에어로스페이스가 있다.

업계에선 안전 관리 소홀이 결국 성장에도 제동을 걸 수 있다는 해석이 나온다. 한화에어로스페이스는 공시를 통해 전날 사고 직후 대전사업장 생산을 일부 중단했다고 밝혔다.

대전사업장은 미사일 추진 기관과 전술 유도 무기 등을 생산한다. 다연장 로켓 천무와 장거리 지대공 유도 무기 L-SAM이 이곳에서 만들어지는 것으로 알려져있다. 한화에어로스페이스는 지난해 12월 에스토니아와 3억유로(5290억원) 규모의 천무 발사대 6문과 미사일 3종 공급 계약을 맺었다. 올해 2월엔 노르웨이와 천무 16문 등을 포함한 9억2200만달러(1조3970억원) 규모의 계약을 체결했다.

한화에어로스페이스는 이번 참사를 통해 안전 관리 체계 전반을 손보겠다고 밝혔다. 손재일 대표이사는 이날 사내 게시판에 올린 글에서 “이번 사고는 우리에게 안전에 있어 단 한 순간의 방심도 허용되지 않는다는 엄중한 교훈을 줬다”며 “단순히 형식적인 대책에 그치지 않고 현장에서 실질적으로 작동하는 안전 체계를 구축하겠다”고 밝혔다.

한화그룹은 태스크포스(TF)를 현장 대응과 그룹 차원의 지원 체계로 이원화해 운영한다고 밝혔다. TF는 희생자 예우와 유가족 지원, 부상자 치료를 최우선 과제로 삼겠다고 설명했다.