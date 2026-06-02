‘에너지 취약·제조업 중심’ 한·일…중동발 쇼크에 ‘동병상련’

미국·이란의 중동전쟁으로 에너지 자립도가 낮고 제조업 비중이 높은 일본이 주요 경제권 중 가장 큰 타격을 받는 것으로 나타났다. 일본과 ‘닮은꼴’ 경제 구조를 가진 한국도 중동전쟁 충격에서 자유롭지 않다는 분석이 나온다.

국제금융센터가 지난 1일 발표한 ‘고유가 충격에 따른 3대 경제권별 인플레이션 차별화’ 보고서를 보면 ‘중동 전쟁발’ 인플레이션 충격 노출도는 일본, 유럽, 미국 순으로 나타났다. 일본은 중동 원유 의존도와 엔화 약세가 맞물리면서 가장 취약했던 것에 비해 미국은 에너지 자립과 달러화라는 기축통화 지위를 바탕으로 큰 타격을 입지 않았다.

일본의 인플레이션 압력이 가장 높은 배경에는 취약한 에너지 구조와 대외 환경이 자리 잡고 있다. 일본은 에너지 자립도가 13%에 불과한 데다 중동산 원유 의존도는 90%에 달한다. 여기에 엔화 약세까지 겹치면서 수입물가 상승 압력이 세 경제권 중 가장 높은 수준으로 치솟고 있다.

산업 구조 역시 고유가 충격을 고스란히 흡수하는 형태다. 일본의 국내총생산(GDP) 대비 제조업 비중은 20.7%로, 유럽(15.0%)이나 미국(11.4%)을 크게 웃돈다. 유가 상승이 기업의 생산 비용 증가로 곧바로 이어질 수밖에 없는 구조적 취약성을 안고 있다고 분석됐다.

물가 상승 압박은 커지고 있지만, 전쟁 이전과 비교한 일본의 소비자물가 상승 폭은 0.1%포인트 증가에 그쳤다. 이는 일본 정부의 강력한 시장 개입이 거둔 일시적 성과로 풀이된다. 일본 정부는 휘발유 가격을 리터당 최대 170엔 수준으로 억제하는 고강도 보조금 정책과 함께 오는 7월부터 3개월간 전기·가스 보조금도 지급할 예정이다.

이는 일본과 경제 구조가 닮은 한국도 마찬가지다. 한국의 GDP 대비 제조업 비중은 27.6%로 일본(20.7%)보다 오히려 높고, 중동산 원유 의존도 역시 70%대에 달한다. 대외 에너지 충격이 제조업 원가 상승으로 곧바로 이어지는 구조적 취약성이 일본 못지않다는 의미다.

한국 정부도 유류세 인하와 보조금 지급 등을 통해 일본과 마찬가지로 인위적인 물가 억제에 총력을 기울이고 있다. 그러나 중동 정세 불안이 장기화해 고유가 기조가 고착될 경우, 대외 에너지 의존도가 높은 경제에 상당한 구조적 부담이 될 수 있다는 우려가 커지고 있다.

대외경제정책연구원 한 관계자는 “한국은 경쟁국과 비교해도 중동산 원유 의존도가 높아 구조적 취약성이 더 크다”며 “미국과 호주 등 우리가 석유제품을 주로 수출하는 국가를 중심으로 원유 수입을 전략적으로 늘릴 필요가 있다”고 말했다.