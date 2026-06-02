‘이 대통령 소년범’ 허위사실 유포한 모스 탄, 출국정지 처분에 취소 소송 제기

이재명 대통령에 대한 허위사실을 유포한 혐의를 받는 모스 탄(한국명 단현명) 미국 리버티대 교수가 출국 정지됐다. 탄 교수는 이 조치를 취소해 달라며 소송을 냈다.

2일 경향신문 취재 결과, 탄 교수는 지난 1일 서울행정법원에 법무부 장관을 상대로 출·입국 금지 처분 취소 소송을 냈다. 본안 소송의 결과가 나올 때까지 출국 정지의 집행을 정지해 달라는 신청도 했다. 이 소송은 행정1단독 위지현 부장판사가 심리한다.

앞서 경찰은 지난 1일 도주 우려가 있다며 탄 교수에 대한 출국 정지를 법무부에 요청했고, 법무부는 이를 승인했다. 출국 정지는 내국인을 상대로 한 출국 금지와 같은 조치다.

한국계 미국인인 탄 교수는 지난해 6월 미국 워싱턴에서 열린 기자회견에서 이재명 대통령이 청소년 시절 강력범죄에 연루돼 소년원에 수감됐다는 취지의 허위사실을 유포해 명예를 훼손한 혐의로 한국 경찰의 수사를 받고 있다. 경찰은 지난달 28일 미국에 체류하던 탄 교수가 국내 입국할 때 공항에 나가 출석을 요구했지만, 탄 교수는 응하지 않고 불출석 사유서와 수사관 기피 신청서를 제출했다.

탄 교수의 출국 정지 취소 소송은 이하상 변호사와 고영일 변호사가 대리한다. 이들 변호사는 김용현 전 국방부 장관의 내란 혐의 사건 등을 맡고 있다.

애초 경찰은 탄 교수가 외국인이고, 문제의 발언도 해외에서 이뤄져 공소권이 없다고 보고 각하 처분했지만, 검찰이 ‘피해가 발생한 곳은 국내이기 때문에 수사가 가능하다’며 재수사를 요청해 다시 수사에 착수했다.

탄 교수는 입국한 뒤 부정선거론자인 황교안 자유와혁신 대표와 전광훈 사랑제일교회 목사, 극우 성향 유튜버 전한길씨 등을 만났다. 미국 도널드 트럼프 1기 행정부에서 국무부 국제형사사법대사를 지낸 탄 교수는 ‘중국이 한국의 부정선거에 개입했다’는 등 음모론을 퍼뜨려 논란을 빚어왔다.