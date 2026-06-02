박찬대·유정복 인천시장 후보 ‘마지막 한표 호소’ 유세전

6·3 인천시장 선거에 출마한 더불어민주당 박찬대 후보와 국민의힘 유정복 후보, 이기붕 개혁신당 후보가 2일 총력 유세전을 펼치고 마지막 한 표를 호소하고 있다.

박 후보는 공식선거 운동 마지막 날인 이날 오후 5시 30분 유동 인구가 많은 남동구 구월동 롯데백화점 인천점 앞에서 집중 유세를 펼친다.

박 후보는 “평생을 함께한 인천을 위해 모든 것을 바치겠다”며 “청와대와 협상하고, 국회를 설득해 인천의 몫을 확실히 챙기겠다”며 압도적인 투표를 당부했다.

유 후보도 이날 남동구와 부평구, 계양구, 서해구, 영종구, 연수구 등을 순회 유세한 후 오후 7시 30분 남동구 구월동 로데오광장에서 총집결 유세를 한다.

유 후보는 “이번 선거는 단순한 선택이 아닌 인천이 더 앞으로 힘차게 도약할 것인지, 아니면 퇴행의 길로 돌아설 것인지를 결정짓는 매우 중요한 분기점”이라며 “인천시민들의 현명한 판단과 결정을 믿는다”고 말했다.

개혁신당 이기붕 인천시장 후보도 이날 오후 8시 인하대역에서 마지막 유세를 펼친다.

이 후보는 “인천은 대한민국 최고의 잠재력을 가진 도시”라며 “AI와 바이오, 첨단산업이 성장하고 원도심과 신도시가 함께 발전하는 도시를 만들겠다”고 말했다.