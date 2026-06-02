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본문 요약

6·3 인천시장 선거에 출마한 더불어민주당 박찬대 후보와 국민의힘 유정복 후보, 이기붕 개혁신당 후보가 2일 총력 유세전을 펼치고 마지막 한 표를 호소하고 있다.

유 후보는 "이번 선거는 단순한 선택이 아닌 인천이 더 앞으로 힘차게 도약할 것인지, 아니면 퇴행의 길로 돌아설 것인지를 결정짓는 매우 중요한 분기점"이라며 "인천시민들의 현명한 판단과 결정을 믿는다"고 말했다.

개혁신당 이기붕 인천시장 후보도 이날 오후 8시 인하대역에서 마지막 유세를 펼친다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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박찬대·유정복 인천시장 후보 ‘마지막 한표 호소’ 유세전

입력 2026.06.02 16:03

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

공식선거 운동 마지막 날인 2일 박찬대 민주당 인천시장 후보가 검암역에서 출근 인사를 하고 있다. 박찬대 캠프 제공

공식선거 운동 마지막 날인 2일 박찬대 민주당 인천시장 후보가 검암역에서 출근 인사를 하고 있다. 박찬대 캠프 제공

6·3 인천시장 선거에 출마한 더불어민주당 박찬대 후보와 국민의힘 유정복 후보, 이기붕 개혁신당 후보가 2일 총력 유세전을 펼치고 마지막 한 표를 호소하고 있다.

박 후보는 공식선거 운동 마지막 날인 이날 오후 5시 30분 유동 인구가 많은 남동구 구월동 롯데백화점 인천점 앞에서 집중 유세를 펼친다.

박 후보는 “평생을 함께한 인천을 위해 모든 것을 바치겠다”며 “청와대와 협상하고, 국회를 설득해 인천의 몫을 확실히 챙기겠다”며 압도적인 투표를 당부했다.

유 후보도 이날 남동구와 부평구, 계양구, 서해구, 영종구, 연수구 등을 순회 유세한 후 오후 7시 30분 남동구 구월동 로데오광장에서 총집결 유세를 한다.

유 후보는 “이번 선거는 단순한 선택이 아닌 인천이 더 앞으로 힘차게 도약할 것인지, 아니면 퇴행의 길로 돌아설 것인지를 결정짓는 매우 중요한 분기점”이라며 “인천시민들의 현명한 판단과 결정을 믿는다”고 말했다.

개혁신당 이기붕 인천시장 후보도 이날 오후 8시 인하대역에서 마지막 유세를 펼친다.

이 후보는 “인천은 대한민국 최고의 잠재력을 가진 도시”라며 “AI와 바이오, 첨단산업이 성장하고 원도심과 신도시가 함께 발전하는 도시를 만들겠다”고 말했다.

2일 남동구 구월동에서 유정복 국민의힘 인천시장 후보가 시민과 손을 맞잡고 대회를 나누며 인사하고 있다. 유정복 캠프 제공

2일 남동구 구월동에서 유정복 국민의힘 인천시장 후보가 시민과 손을 맞잡고 대회를 나누며 인사하고 있다. 유정복 캠프 제공

이기붕 개혁신당 인천시장 후보가 차량에서 유세를 하고 있다. 이기붕 캠프 제공

이기붕 개혁신당 인천시장 후보가 차량에서 유세를 하고 있다. 이기붕 캠프 제공

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