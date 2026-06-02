3차례나 반복된 폭발사고···중처법 적용으로 ‘솜방망이 처벌’ 달라질까

2018·2019년 폭발사고 이어 또 인명피해 노동당국, 산안법·중처법 위반 여부 수사 착수 과거 폭발사고 전력·안전대책 실효성 쟁점

7명 사상자를 낸 폭발사고를 계기로 한화에어로스페이스 대전사업장 안전관리 체계 전반에 대한 검증이 불가피할 것으로 보인다. 같은 사업장에서 세번째 반복된 폭발사고라는 점에서 구조적인 안전관리 여부가 핵심 쟁점으로 떠오르고 있다. 노동당국은 산업안전보건법상 안전조치 의무 이행 여부와 중대재해처벌법상 안전보건 확보 의무 이행 여부를 집중적으로 살펴보고 있다.

한화에어로스페이스 대전사업장에서는 2018년과 2019년 폭발사고로 각각 5명, 3명이 목숨을 잃었다. 당시 책임자들은 관리감독 소홀과 안전조치 미흡 등으로 유죄 판결을 받았으나 모두 징역·금고형의 집행유예를 받았다. 한화법인에는 각각 3000만원, 5000만원 벌금이 부과됐다.

이번 사고는 향후 형사처벌 수위가 과거보다 무거워질 수 있다는 전망이 나온다. 이용석 노무사는 2일 “과거 사고들은 중처법 시행 이전에 발생한 데다 방산업계 특성상 정보 공개가 제한적이었고 유족과의 합의 등이 양형에 반영되면서 비교적 낮은 수준의 형이 선고됐다”고 말했다. 반면 이번 사고는 중처법 시행 이후 발생했고 사업장에서 이미 두 차례의 폭발·화재 사고가 있었던 만큼 재발 방지 의무 이행 여부와 반복된 사고 이력이 가중 요소로 고려될 가능성이 있다는 것이다.

중처법은 사업장에서 중대산업재해로 1명 이상 사망자가 발생했을 때 안전보건 확보 의무를 다하지 않은 사업주나 경영책임자 등을 처벌하도록 정하고 있다. 1년 이상 징역 또는 10억원 이하 벌금에 처하는데, 회사 법인에는 50억원 이하 벌금을 부과할 수 있다. 2022년부터 시행 중이다.

이 노무사는 “이번 사고와 관련해서는 위험물질 취급 과정에서 폭발 위험성이 존재했는지, 사소한 화재로 끝날 수 있었던 상황이 안전조치 미준수로 인해 대형 폭발과 중대재해로 이어진 것은 아닌지가 핵심 쟁점이 될 것”이라고 말했다.

중처법 적용 여부 역시 단순히 안전 매뉴얼 존재 여부가 아닌, 현장에서 실제로 작동했는지가 중요한 판단 기준이 될 것으로 보인다. 이 노무사는 “과거 유사 사고 이력이 있는 데다 한화는 국내 대표 방산기업인 만큼 안전 매뉴얼 자체가 없었을 가능성은 낮다”며 “결국 매뉴얼이 현장에서 실질적으로 이행됐는지가 중처법 위반 여부를 가르는 핵심 요소가 될 것”이라고 했다.

한화는 과거 사고 이후 안전사고 제로화를 목표로 대규모 안전투자 계획을 발표하고 위험 공정 개선, 자동화 확대, 작업환경 개선 등을 추진해 왔다. 그러나 유사 사고가 반복되면서 기존 개선 대책의 실효성을 다시 검증해야 한다는 지적도 나온다. 한화에어로스페이스는 지난해 1월 대전 유성소방서로부터 위험물예방규정에 따른 재해예방교육을 실시하지 않은 이유로 과태료 200만원 처분을 받았다.