이흥구 후임 대법관 국민 천거 오늘까지…제청 못하는 대법관 추천 되풀이되나

오는 9월 퇴임하는 이흥구 대법관의 후임 대법관 후보를 물색하는 절차가 본격화됐다. 앞서 진행된 노태악 전 대법관의 후임 인선이 조희대 대법원장의 ‘제청 단계’에서 멈춘 상태라 이 대법관 후임 인선도 공전할 수 있다는 전망이 나온다.

2일 대법원에 따르면 이 대법관의 후임 제청대상자를 국민들이 천거하는 절차가 이날 오후 6시부로 종료된다.

국민 천거대상은 법조경력 20년 이상인 만 45세 이상인 법조인이다. 국민 천거 완료를 시작으로 대법관후보추천위원회(추천위)가 본격적으로 대법관 후보를 추리게된다. 추천위는 우선 피천거인들에게서 후보 심사 동의를 얻은 뒤, 이들이 결격사유 등이 있는지를 심사한다. 심사에 동의하지 않거나 결격사유가 있는 이를 제외한 피천거자 명단이 대법원 홈페이지를 통해 공개된다. 명단 공개까지는 약 2주가량이 걸릴 예정이다.

추천위는 명단이 공개된 이들을 대상으로 의견 수렴 절차와 심사를 거쳐 3배수 이상의 대법관 후보를 추려 대법원장에게 추천한다. 조 대법원장이 최종 후보 가운데 1명을 대통령에게 제청하면, 국회 동의를 얻어 대법관으로 임명되는 순이다.

지난해 11월부터 진행된 노태악 전 대법관 후임 인선절차는 조 대법원장의 제청 단계에서 멈춘 상태다. 당시 국민들이 천거한 법조인은 총 94명이었고, 이들 중 39명이 심사에 동의해 추천위의 심사를 받았다. 추천위는 지난 1월 조 대법원장에게 김민기(사법연수원 26기)·박순영(25기) 서울고법 고법판사, 손봉기(22기) 대구지법 부장판사, 윤성식(24기) 서울고법 부장판사를 노 전 대법관 후임으로 추천했다.

하지만 조 대법원장과 청와대가 이견을 보이면서 노 전 대법관의 후임 자리는 3개월 넘도록 비어있다. 법원 안팎에서 이 대법관의 후임 인선을 계기로 교착을 풀 수 있으리란 기대가 일부 제기되지만 양측 입장이 쉽게 바뀌지 않을 것이란 회의적인 시각도 있다. 이 경우 이 대법관의 후임 인선도 상당기간 지연될 수 있다.

노 전 대법관의 후임으로 이미 추천된 4명의 후보자들 중 이 대법관 후임으로 재차 추천되는 인물이 나올지도 관건이다. 이를 금지하는 규정은 없어 재추천 문제는 추천위가 결정할 전망이다.

이 대법관의 후임을 심사하는 추천위는 이번에 새롭게 구성된다. 추천위는 선임대법관, 법원행정처장, 법무부 장관, 대한변협회장, 한국법학교수회 회장, 법학전문대학원협의회 이사장 등 당연직 6명과 법관위원 1명, 비변호사 3명 등 총 10명으로 꾸려진다. 이들 중 전국법관대표회의는 법관위원으로 유현영(34기) 수원지법 여주지원 부장판사를 추천했다.