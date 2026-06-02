미 국방, 여성·흑인 등 진급 명단서 제외···“다양성 정책 관여 이유로 배제”

피트 헤그세스 미국 국방장관이 해군 준장 진급 인사에서 여성과 소수인종 장교들을 배제한 것으로 전해졌다.

뉴욕타임스(NYT)는 1일(현지시간) 헤그세스 장관이 해군 준장 진급 대상자 명단에서 여성과 소수인종 등을 배제했다고 전·현직 국방부 관계자 4명을 인용해 보도했다.

헤그세스 장관이 이번 승진 후보 명단에서 제외한 인사 중 2명은 흑인 남성이며 최소 2명은 여성인 것으로 확인됐다. 그 외에도 백인 남성 3명이 명단에서 제외됐다.

이에 따라 지난달 22일 발표된 준장 진급 대상자 22명 중 여성은 포함되지 않았으며 비백인 장교는 단 2명만 포함됐다. 현역 해군 장병 중 약 21%가 여성이며 약 38%가 소수인종인 것으로 알려졌다.

한 소식통은 명단에서 제외된 인사들에 관해 “군의 DEI(다양성·형평성·포용성) 정책에 참여하거나 관여한 것을 포함한 다양한 이유로 명단에서 제외됐다”고 ABC뉴스에 말했다.

전·현직 국방부 관계자들은 “해당 장교들을 준장 승진 명단에서 제외한 조치는 매우 이례적”이라고 말했다. 국방부 규정에 따르면 국방장관은 해당 장교에게 지휘관으로서의 적격성에 의문을 제기할 만한 도덕적·정신적·신체적 결함이 있을 경우에만 진급 명단에서 제외할 수 있다.

준장 진급 대상자를 선정하는 심사위원회는 최대 2주에 걸쳐 수백건의 인사 파일을 검토해 대상자 중 약 5%만을 선발한다.

헤그세스 장관은 지속적으로 여성과 소수인종, 성소수자 등을 군 내에서 배제해왔다. 올해 초 그는 댄 드리스콜 미 육군장관의 반대에도 불구하고 흑인 남성 2명과 여성 2명을 육군 준장 진급 명단에서 제외하기도 했다. 또한 헤그세스 장관은 취임 후 미국 최초의 여성 해군참모총장 리사 프란체티와 미 역사상 두 번째 흑인 합동참모본부 의장 찰스 브라운 등을 해임해 비판을 받기도 했다.

미 상원 군사위원회 간사인 잭 리드 상원의원(로드아일랜드·민주)은 헤그세스 장관이 해임한 고위 장교의 약 60%가 여성 또는 흑인이었다고 주장했다. 리드 의원은 최근 청문회에서 헤그세스 장관에게 “당신은 경험 많고 뛰어난 군의 고위 장교들을 고갈시키고 있으며 젊은 장교들이 계속 군에 남을 것인지를 고민하게 만들고 있다”고 말했다.

숀 파넬 국방부 대변인은 NYT에 “군에서 진급은 자격을 갖춘 사람에게 주어지는 것”이라며 “국방부는 진급에서 군인의 피부색이나 성별을 전혀 고려하지 않을 것”이라고 답했다.

한편 미 워싱턴 연방 항소법원은 이날 트랜스젠더 군인 복무 금지 정책이 위법하다고 판결하면서 도널드 트럼프 행정부의 군 내 반다양성 정책에 제동을 걸었다. 로버트 윌킨스 판사는 “트랜스젠더의 군 복무를 금지하는 것은 자의적이고 악의에 기반한 것”이라고 다수 의견에서 밝혔다.

트럼프 대통령은 지난해 1월 취임 직후 트랜스젠더 군인의 복무를 사실상 금지하는 행정명령에 서명한 바 있다.