고려제약 대표 ‘의사 리베이트’ 징역 3년형

회삿돈을 빼돌린 뒤 의사 등에게 불법 리베이트를 제공한 혐의로 재판에 넘겨진 박상훈 고려제약 대표이사가 1심에서 실형 3년을 선고받았다.

서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 2일 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령, 약사법 위반 등 혐의로 기소된 박 대표에게 징역 3년을 선고했다. 같은 혐의를 받는 병원사업부 총괄 임원에게는 징역 2년을, 자금 관리팀 직원에겐 징역 1년6개월 등을 선고했다. 다만 재판부는 “피고인들이 자백했다”며 이들을 법정구속을 하지는 않았다.

함께 재판에 넘겨진 임직원 등 7명은 징역형 집행유예를, 영업사원 10명은 벌금 100만~1500만원을 선고 받았다. 고려제약 법인은 양벌규정에 따라 벌금 1000만원이 선고됐다.

고려제약 대표와 임직원들은 2017년 1월~2024년 9월 회삿돈 41억원을 횡령해 병원과 의사들에게 자사 약을 사용하는 대가로 현금과 가전제품 등을 건네고 골프 접대를 제공한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 수사 과정에서 고려제약으로부터 리베이트를 받은 의사도 함께 기소됐다.

재판부는 “불법 리베이트는 제약산업의 건전한 발전을 저해함과 동시에 종국적으로 의료품을 구매하는 환자와 국민에게 그 피해를 전가하는 행위로 엄단할 필요가 있다”며 “사회적 폐해가 매우 커 엄단할 필요가 있다”고 밝혔다.

재판부는 박 대표에 대해선 “임직원들의 리베이트 범행을 지시하거나 승인해 범행 전 과정을 장악해 지위와 책임에 맞는 엄중한 처벌이 불가피하다”며 “단순히 리베이트를 제공한 것이 아니라 자금 마련 과정에서 장기간 횡령과 같은 불법적 방법을 동원했다”고 했다.