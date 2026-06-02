창간 80주년 경향신문

‘옥중 단식’ 고진수 지부장 ‘예배방해죄’ 1심서 벌금형···노조 조끼 착용하고 세종대 교회서 항의

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

고진수 세종호텔노조 지부장이 세종대학교 교회 예배를 방해한 혐의로 1심에서 벌금형을 선고받았다.

세종호텔 해고노동자인 고 지부장은 2023년 2월부터 4월까지 총 여섯 차례 세종대 내 애지연교회의 예배를 방해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

고 지부장은 노동조합 조끼를 입고 주일예배가 진행중인 교회를 찾았다가 학교 관계자의 탈의 요구에 불응해 끌려나왔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘옥중 단식’ 고진수 지부장 ‘예배방해죄’ 1심서 벌금형···노조 조끼 착용하고 세종대 교회서 항의

입력 2026.06.02 17:12

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

해고자 복직을 요구하며 투쟁하던 고진수 세종호텔 노조 지부장이 지난 2월4일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 권도현 기자

해고자 복직을 요구하며 투쟁하던 고진수 세종호텔 노조 지부장이 지난 2월4일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 권도현 기자

고진수 세종호텔노조 지부장이 세종대학교 교회 예배를 방해한 혐의로 1심에서 벌금형을 선고받았다.

서울동부지법 형사5단독 추진석 판사는 2일 예배방해죄로 기소된 고 지부장에게 벌금 250만원을 선고했다. 세종호텔 해고노동자인 고 지부장은 2023년 2월부터 4월까지 총 여섯 차례 세종대 내 애지연교회의 예배를 방해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

고 지부장은 노동조합 조끼를 입고 주일예배가 진행중인 교회를 찾았다가 학교 관계자의 탈의 요구에 불응해 끌려나왔다. 학교측은 고 지부장이 조끼를 입고 예배에 참석하고, 조끼 탈의 요구에 불응해 끌려나가며 고성을 질러 예배를 방해했다며 그를 고소했다. 약식재판에 넘겨진 고 지부장은 2024년 이 사건으로 벌금 300만원을 선고받은 뒤 법원에 정식재판을 청구했다.

고 지부장 측은 교회 방문이 복직 요구 등을 위한 것이었지 예배 방해 의도가 없었다고 주장했다. 또 노조 조끼를 착용한 것만으로는 예배 방해가 되기 어렵고, 고성을 지른 것도 학교측이 출입을 막아 생긴 일이라며 혐의를 부인했다.

법원은 이를 받아들이지 않았다. 법원은 “(노조 조끼는)실직과 관련있는 이들에 대한 무언의 의사표시가 돼 종교활동 방해가 됨을 쉽게 예측할 수 있었을 것”이라며 “피고인이 조끼를 착용하고 맨 앞자리서 예배를 드려 교인들이 불만·항의를 표했다고 교회 관계자들이 진술했다”고 했다. 그러면서 “조끼를 벗으면 교회에 입장할 수 있었지만 포기하지 않았다”며 “설령 (교회의 제지가) 부당해도 피고인이 예배를 방해하지 않는 다른 적법한 수단으로 얼마든지 부당함을 호소할 수 있었을 것”이라고 했다.

법원은 다만 기소된 6건의 예배방해 사건 중 1건은 학교 관계자들의 진술만으로는 혐의 인정이 어렵다고 보고 무죄로 판단해 앞선 약식재판보다 적은 벌금 250만원을 선고했다.

세종호텔노조 관계자와 지혜복 교사 등 20여명은 이날 법원을 찾아 고 지부장의 재판을 지켜봤다. 이들은 선고 직후 고 지부장을 향해 “힘내라” “고진수는 무죄다”라고 외쳤다.

명숙 인권운동네트워크 바람 활동가(세종호텔공대위 상임위원)은 “조끼 착용은 표현의 자유이고, 혐오감을 조성하는 것도 아닌데 불안을 조성했다고 하는 것은 문제”라며 “진행중인 다른 재판을 고려해 항소 여부를 결정할 것”이라고 밝혔다.

세종호텔 정리해고 철회를 위한 공동대책위원회 관계자 등이 2일 서울 송파구 서울동부지법에서 고진수 세종호텔지부장의 예배방해죄 1심 선고 이후 선고결과에 대해 이야기를 나누고 있다. 김태욱 기자

세종호텔 정리해고 철회를 위한 공동대책위원회 관계자 등이 2일 서울 송파구 서울동부지법에서 고진수 세종호텔지부장의 예배방해죄 1심 선고 이후 선고결과에 대해 이야기를 나누고 있다. 김태욱 기자

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글