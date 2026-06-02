8800선도 넘은 코스피…롤러코스터 장세에 양극화는 뚜렷

코스피 지수가 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 등락을 거듭한 끝에 사상 처음 8800선을 돌파했다. 이날 코스피는 장중 400포인트가 넘는 등 크게 출렁였다. 증권가에서는 반도체주 중심의 쏠림 현상이 지속되면서 당분간 변동성 확대 국면이 이어질 것으로 전망했다.

코스피는 이날 전장 대비 13.11포인트(0.15%) 오른 8801.49에 거래를 마치며 사상 최고치를 또 새로 썼다. 전날 8500~8700선을 잇따라 돌파한 데 이어 이날 8800선마저 넘어선 것이다.

이날 전세계 시가총액 집계 사이트 컴퍼니스마켓캡에 따르면 한국 증시 시가총액은 4조4421억달러(약 6716조원)로 미국, 중국, 일본, 영국에 이어 세계 5위에 올랐다.

반도체 대장주인 삼성전자는 전장 대비 3.30% 오른 36만500원에 거래를 마쳤다. 삼성전자는 이날 장중 메타를 제치고 글로벌 상장사 시가총액 순위 10위권에 진입했다. SK하이닉스는 0.13% 내린 236만원으로 마감하며 엇갈린 흐름을 보였다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 방한을 앞두고 협력 기대감이 커진 LG전자(3.15%), 네이버(3.31%), 두산로보틱스(20.45%) 등도 강세를 이어갔다.

이날 유가증권시장에서는 외국인이 6조6095억원어치를 순매도하며 18거래일 연속 ‘팔자’ 행진을 이어갔다. 이는 2020년 3월 이후 약 6년 만의 최장 순매도 기록이다. 반면 개인과 기관은 각각 6조3473억원, 2413억원어치를 순매수하며 지수 하단을 지지했다.

코스피의 상승세는 가팔라지는 양상이다. 코스피는 지난 1월27일 처음으로 5000선(5084.85)에 올라선 뒤 한 달 만인 2월25일 6000선(6083.86)을 돌파했다. 이후 약 두 달 만인 5월6일 7000선(7384.56)을 넘어섰고, 불과 13거래일 뒤인 5월26일 8000선(8047.51)에 도달했다. 연초 대비 이날까지 코스피 상승률은 104.2%에 달한다.

코스피가 급등하는 반면 변동성은 커지고 있다. 코스피는 이날 장 초반 장중 사상 최고치인 8874.16을 기록한 데 이어 한때 8900선까지 치솟았다. 이후 하락세로 돌아서 장중 8500선까지 밀렸다가 낙폭을 만회하며 8800선에서 마쳤다. 이날 장중 고점과 저점의 차이는 430.50포인트에 달했다.

최근에도 큰 폭의 장중 변동성이 반복되고 있다. 지난달 15일 장중 변동폭은 675.10포인트에 달했고, 같은 달 12일(577.96포인트), 18일(493.49포인트)에도 500포인트 안팎의 등락 폭을 보였다.

양극화도 뚜렷해지고 있다. 이날 코스피 상장 종목 948개 가운데 상승 종목은 271개(28.6%)에 그친 반면 하락 종목은 636개(67.1%)에 달했다. 보합 종목은 41개였다.

코스닥 시장도 부진한 흐름을 이어갔다. 코스닥 지수는 전장보다 24.00포인트(2.29%) 내린 1026.03에 거래를 마치며 5거래일 연속 하락세를 기록했다.

증권가에서는 삼성전자·SK하이닉스가 코스피 시가총액의 절반 가까이를 차지하는 등 쏠림 현상이 심화된 데다 최근 두 종목을 기초자산으로 한 단일종목 레버리지 ETF(상장지수펀드)가 상장되면서 국내 증시의 변동성이 확대되고 있다고 분석했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “개별 종목 레버리지 상품 등에 대한 개인 투자자들의 쏠림 현상으로 당분간 지수의 장중 변동성 확대가 이어질 가능성이 크다”며 “특히 대만에서 진행되는 컨퍼런스와 기업 발표에 따라 기술주 중심의 변동성이 확대될 수 있다”고 말했다.