취약주택 거주자에게 임대주택 이주와 주거비 등을 지원하는 개정 주거기본법이 3일부터 시행된다. 이 법은 면적이나 방 개수 등이 현행 ‘최저주거기준’에 미달하지 않더라도, 거주자의 안전을 위협하거나 주거환경에 심각한 문제가 확인되면 이주 지원 대책을 수립할 수 있도록 근거와 대상을 규정한 것이다. 특히 주거지원 사업의 토대가 되는 주거실태조사 대상에 ‘지하층·옥탑방 거주자’도 포함시켜 ‘주거 이전 사다리’를 탈 수 있도록 길을 연 것은 의미가 작지 않다. 그동안 노인·청년·신혼부부 등이 중심이던 주거 정책이 지하층·옥탑방 등에 거주하는 주거 약자들에게도 초점을 맞추겠다는 취지인 셈이다.

우선 정확한 실태조사를 통해 이주 필요 여부 등을 가려야 한다. 기존의 면적이나 방 개수 계산 같은 정량적 평가와 달리, ‘안전 위협’이나 ‘주거환경의 심각성’을 살피는 정성적 조사는 현장 실무자들의 판단에 의존할 수밖에 없다. 하지만 필요한 지원을 연결하는 지역 주거복지센터가 태부족인 실정이다. 지원 체계가 갖춰지지 않으면 열악한 주거환경에 처한 이들을 선제적으로 발굴하기 어렵다. 공식 주택 통계에 잡히지 않는 쪽방이나 무허가 반지하 주택 등도 찾아내야 하는데, 인력 확충 없이는 시늉에 그칠 수 있다.

어렵게 주거 취약가구를 발굴한다고 해도 이주할 ‘집’이 충분히 확보돼야 한다. 공공임대는 수요에 비해 늘 공급 물량이 부족하다. 현실적인 대안은 비아파트 매입 방식의 공공임대주택인데, 사업의 핵심 주체인 한국토지주택공사(LH)의 매입 실적은 턱없이 부족한 실정이다. 국토교통부 자료를 보면 LH가 올해 수도권에 확보한 비아파트는 연간 목표치 대비 10.4% 수준에 불과하다. 법 개정에 따른 이주 대상 확대로 수요는 폭발적으로 늘어날 텐데 공급이 따라가지 못하면 ‘희망고문’만 하는 셈이 된다.

결국 주거기본법 안착의 열쇠는 발굴 체계 확충과 주거 약자를 수용할 주택을 얼마나 많이 공급하느냐에 달렸다. 정부는 지자체가 주거복지 전담 인프라를 확충할 수 있도록 예산을 지원하고, 공공임대주택 공급 속도를 최대한 끌어올릴 필요가 있다. 지자체 또한 주거복지센터 및 지역사회와 협력해 현장조사 매뉴얼을 만들어야 한다. 그래야만 판정 과정에서 발생할 수 있는 형평성 논란과 현장의 혼선을 최소화할 수 있다. 이 삼박자가 맞물릴 때 ‘주거 안정성’이라는 결실을 볼 수 있을 것이다.