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선거운동 마지막날까지 평택과 전북에서 소모적인 내전만 한 여권

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본문 요약

6·3 지방선거 전북지사 선거와 경기 평택을 국회의원 재선거는 공식선거운동 마지막 날인 2일까지 범여권 내부 갈등으로 점철됐다.

한 원내대표는 이날도 전북에 머물며 이 후보를 지원했다.

이런 가운데 송영길 인천 연수갑 보궐선거 후보는 김 후보를 옹호하고 정 대표를 비판하며 당내 갈등에 가세했다.

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선거운동 마지막날까지 평택과 전북에서 소모적인 내전만 한 여권

입력 2026.06.02 19:58

수정 2026.06.02 20:04

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정청래 더불어민주당 대표가 2일 국회 당대표 회의실에서 열린 대국민 투표 호소 기자회견에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

정청래 더불어민주당 대표가 2일 국회 당대표 회의실에서 열린 대국민 투표 호소 기자회견에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

6·3 지방선거 전북지사 선거와 경기 평택을 국회의원 재선거는 공식선거운동 마지막 날인 2일까지 범여권 내부 갈등으로 점철됐다. 더불어민주당과 조국혁신당 합당 논란이 촉발한 ‘뉴 민주당’과 ‘올드 민주당’ 간 지지층 분열은 평택을 선거를 계기로 더 뚜렷하게 분화했다. 전북에선 여당에서 제명된 무소속 후보는 여당 대표 연임에 반대한다는 프레임을 들고나오고, 차기 당권주자인 여당 국회의원 재보선 후보는 무소속 후보를 공개적으로 옹호하는 등 갈등이 이어졌다.

당 지도부의 공천 관리 실패와 2028년 총선 공천권을 쥔 당대표를 뽑는 전당대회를 앞두고 내부 파열음이 정리되지 않는 모양새다. 여권 내부 갈등에 두 지역 선거가 활용되며 지역 일꾼을 선출하는 지방선거가 본래 취지를 잃고 있다는 지적이 나온다.

평택을 선거에서 범여권 후보 간 날 선 공방은 이날도 이어졌다. 조국 조국혁신당 후보는 페이스북에 “압도적으로 마음을 모아주셔야 연대와 통합의 정치가 계파정치, 이익정치를 압도할 수 있다”고 말했다. 김용남 민주당 후보와 그 지지 세력을 ‘계파정치, 이익 정치’라고 공격한 것이다.

반면 김 후보는 이날 페이스북에서 조 후보를 겨냥해 “기호 3번을 달고 나와 민주당 후보를 참칭하는 후보는 투표용지에서 기호 1-3번을 찾아보라”고 말했다. 김 후보 캠프도 전날 입장문에서 “민주당인 척 위장하고 당선만 시켜주면 민주당에 들어가겠다고 전 국민을 기만하고 있다. 누가 받아준다고 했던가”고 했다.

평택을 선거는 김 후보의 공천 확정 직후부터 양측 간 네거티브 공방으로 진행됐다. 민주당과 혁신당의 대립에 이어 여당 내부 ‘올드 민주당’과 ‘뉴 민주당’ 세력의 갈등이 노출됐고, 이는 양당 합당 찬반 논란으로까지 비화했다. 지방선거 후 평택을 선거 결과에 대한 평가, 오는 9월초 민주당 전당대회, 합당 논의 등을 두고 범여권 내부의 이음은 증폭될 것이란 우려가 나온다.

전북지사 선거도 막판까지 혼란 그 자체다. 여당에서 제명된 김관영 무소속 후보는 이날 회견에서 “김관영의 승리는 도민들께서 정청래 대표의 잘못된 공천에 대해 내리는 심판”이라고 했다. 김 후보는 당이 자신의 대리비 지급 의혹에 대해서는 신속하게 제명 결정을 내린 반면, 친정청래계로 분류되는 이원택 민주당 후보의 식사비 대납 의혹은 제대로 조사하지 않았다고 주장한다. 이런 항변이 도민들에게 동정 여론을 불러일으키며 김 후보가 선전하고 있다. 이렇다 보니 전북 출신 한병도 원내대표가 선거운동 기간 민주당 핵심 지지 지역인 전북에서 유세를 지원하는 이례적인 상황이 연출됐다. 한 원내대표는 이날도 전북에 머물며 이 후보를 지원했다.

이런 가운데 송영길 인천 연수갑 보궐선거 후보는 김 후보를 옹호하고 정 대표를 비판하며 당내 갈등에 가세했다. 이에 이 후보는 이날 MBC 라디오에서 송 후보에 대해 “무책임한 발언이자 해당 행위”라고 말했고, 조승래 사무총장도 이날 CBS 라디오에서 “명백히 잘못된 발언이기 때문에 나중에 평가하게 될 것”이라며 징계 가능성을 시사했다. 선거 직후 곧바로 전당대회 국면에 돌입하는 상황에서 지도부가 실제 조치에 나설 경우 또 다른 계파 갈등의 불씨가 될 것이란 우려도 제기된다.

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