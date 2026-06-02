창간 80주년 경향신문

태국 현지인들도 몰랐던 ‘숨은 방콕’을 찾아서

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

태국의 수도 방콕에도 러닝 열풍이 분다.

이어 태국 최북단의 호수 마을 반락타이를 찾는다.

반락타이는 1949년 중국 국공 내전에서 패해 윈난성으로 밀려났던 국민당 군인들이 정착해 만든 마을이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

태국 현지인들도 몰랐던 ‘숨은 방콕’을 찾아서

입력 2026.06.02 20:02

수정 2026.06.02 20:06

펼치기/접기
  • 윤승민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

EBS1 ‘세계테마기행’

태국의 수도 방콕에도 러닝 열풍이 분다. 이른 시간 많은 이들이 도심을 달린다. 한국에서 볼 수 있던 ‘산스장’도 있다. 숲속 헬스장의 기구들은 낡았지만, 운동하는 사람들의 모습은 심상치 않다.

중국 색채가 가득한 골목에서는 여든이 족히 넘어 보이는 할아버지가 뭔가를 분주하게 상자에 담는다. 그는 카놈찝(딤섬) 맛집의 3대 사장이다. 할아버지는 100년 된 노점을 70년째 지키고 있다. 바로 옆 사원보다 더 오래전부터 손님들을 줄 세웠다고 한다.

3일 EBS 1TV <세계테마기행>은 현지인들에게도 비교적 덜 알려진 ‘숨은 방콕’을 소개한다. 이어 태국 최북단의 호수 마을 반락타이를 찾는다. 반락타이는 1949년 중국 국공 내전에서 패해 윈난성으로 밀려났던 국민당 군인들이 정착해 만든 마을이다.

태국식 삼겹살과 샤부샤부를 조합한 음식 무카타를 즐기며 야경을 감상한다. 날이 밝으면 반락타이의 명물인 호수 물안개를 볼 수 있다. 보트를 타고 물 위에 떠 향긋한 우롱차를 마시면 눈앞에 펼쳐진 풍경에 녹아들게 된다. 오후 8시40분 방송.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글