노소영의 미술관 ‘아트센터 나비’ 새 둥지 튼다

SK그룹 본사 서린빌딩 떠나 11일 서울 사간동에서 재개관

최태원 SK그룹 회장과의 이혼이 확정된 노소영 관장(사진)이 이끄는 ‘아트센터 나비’가 SK그룹 본사인 서린빌딩을 떠나 서울 종로구 사간동에서 재개관한다. 아트센터 나비는 오는 11일 재개관전으로 키네틱(움직이는 조각) 설치 작가 한진수의 개인전 ‘뜸’을 개최한다고 2일 밝혔다. 아트센터 나비 측은 “재개관전은 종로구 사간동 단독 건물로 옮겨 건물 전체를 미술관 공간으로 운영하는 자립적 환경에서 새롭게 출발하는 자리”라며 “이곳을 거점으로 기술과 자연, 예술과 도시 환경이 교차하는 미래의 문화예술 플랫폼으로서 도약하고자 한다”고 밝혔다.



이번 전시에 대해 노 관장은 “26년의 시간을 매듭짓고 사간동의 새 공간에서 다시 문을 여는 이 자리는, 아직 그 형상을 다 드러내지 않은 다음 챕터가 안으로부터 자라나는 시간”이라며 “기계와 자연 사이에서 더디게 발효되는 시간을 탐구해온 한진수 작가의 작품에서 발견되는 ‘잉태된 생명성’이야말로, 재개관의 이 순간에 가장 깊이 호응하는 언어”라고 설명했다.



아트센터 나비는 한국 최초의 미디어아트 전문기관으로 최 회장의 모친인 고(故) 박계희 여사가 운영하던 워커힐미술관의 후신이다. 2000년 12월 서울 종로구 서린동 SK그룹 본사 사옥으로 옮기며 이름도 아트센터 나비로 바꿨다.



노 관장과 최 회장의 이혼 소송이 진행되던 중 SK그룹 본사 사옥을 관리하는 SK이노베이션은 아트센터 나비가 2019년 9월 임대차 계약이 끝났는데도 퇴거하지 않고 무단으로 점유하고 있다며 2023년 소송을 냈다. 2024년 법원은 “아트센터 나비가 SK이노베이션에 부동산을 인도하고 10억4560여만원과 지연 손해금을 지급하라”고 판결했다. 아트센터 나비 측도 항소하지 않으면서 이전하게 됐다.

