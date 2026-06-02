먼로 탄생 100주년 ‘백색 코스프레’ 물결···동상 앞에 모인 '1037명의 먼로' 새 기록

1037명 팬, 금발·흰 드레스 차림 먼로 동상 앞 모여 기네스 기록

할리우드 배우 매릴린 먼로의 탄생 100주년을 맞아 1037명의 ‘먼로’들이 모여 새로운 기록을 만들었다.



1일(현지시간) LA타임스에 따르면 이날 미국 캘리포니아주 팜스프링스에서 먼로 차림을 한 1037명의 팬이 도심에 설치된 대형 먼로 동상 주변에 모였다.



이들은 흰색 드레스와 금발 가발 차림을 한 채 기념 촬영을 하고 퍼포먼스를 펼쳤다. 이들 차림새는 1955년 영화 <7년 만의 외출> 극중 먼로의 모습을 본뜬 것이다.



주최 측인 팜스프링스 프라이드는 당초 500명 정도가 참여할 것으로 예상했지만, 실제 참가 인원은 두 배가 넘었다.



이에 따라 ‘세계 최대 규모의 매릴린 먼로 분장 모임’으로 기네스 세계기록에 공식 등재됐다. 종전 기록은 2020년 호주 브라이턴에서의 254명이었는데, 이번 행사 참가자는 그때의 네 배 이상이었다.



행사 참가자들은 75달러의 등록비를 냈다. 주최 측은 먼로의 대표적인 이미지를 재현할 수 있도록 흰색 드레스와 백금색 금발 가발, 캣아이 스타일 선글라스, 마티니 잔 등을 제공했다.



행사장에는 먼로 관련 기념품 판매 부스와 전시 공간도 마련됐다. 전문 헤어디자이너들이 현장에서 가발과 메이크업을 손질해주기도 했다.



팜스프링스는 먼로와 특별한 인연이 있는 도시로 알려져 있다. 먼로는 1940~1950년대 이 지역을 자주 방문했고, 지금도 도심에는 그를 기념하는 여러 관광 명소가 남아 있다.

