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중소기업 3곳 중 1곳 이상은 현재 보유 중인 원부자재 재고로 한 달도 버티기 힘든 상황인 것으로 조사됐다.

중소기업중앙회가 2일 발표한 '중동 관련 중소기업 원부자재 수급 애로 설문조사' 결과를 보면, 설문에 답한 중소기업 3곳 중 2곳이 평상시 적정 재고 수준 대비 현재 70% 미만으로 보유하고 있다고 답했다.

중소기업 36.1%는 현재 보유한 원부자재 재고로 1개월 미만만 버틸 수 있다고 밝혔다.

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중동전 장기화 탓…중기 36% “원자재 재고, 한 달도 못 버텨”

입력 2026.06.02 20:56

수정 2026.06.02 20:57

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  • 정대연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

3개월 더 지속 땐 대부분 “대책 없다”…정부 수급 모니터링 강화 촉구

중소기업 3곳 중 1곳 이상은 현재 보유 중인 원부자재 재고로 한 달도 버티기 힘든 상황인 것으로 조사됐다.

중소기업중앙회가 2일 발표한 ‘중동 관련 중소기업 원부자재 수급 애로 설문조사’ 결과를 보면, 설문에 답한 중소기업 3곳 중 2곳(65.9%)이 평상시 적정 재고 수준 대비 현재 70% 미만으로 보유하고 있다고 답했다. 23.7%는 30% 미만이라고 했다. 중소기업 36.1%는 현재 보유한 원부자재 재고로 1개월 미만만 버틸 수 있다고 밝혔다. 건설·토목자재 사용 기업들은 절반 이상(51.0%)이 1개월 미만이라고 답했다. 이번 조사는 지난달 15~31일 원부자재를 수급하는 중소기업 410곳을 대상으로 실시됐다.

앞으로 3개월 이상 현재 상황이 지속될 경우 향후 계획을 물었더니 기타(54.2%·222곳)가 가장 많았는데, 이들 대부분(49.7%·204곳)이 ‘계획이 없다’는 취지로 답해 사태 장기화에 대한 대책이 없는 것으로 나타났다. 이어 조업 축소(39.8%), 정규직 감원(4.1%), 휴업 검토(3.2%) 등 순이었다.

중소기업들은 중동 정세가 생산활동에 미친 영향(중복 응답)으로 원가 부담 증가(94.6%)와 원부자재 물량 부족(80.7%)을 많이 꼽았다. 조업 차질(19.8%)과 납품 지연(12.4%) 등을 고른 기업들도 있었다.

중소기업 71.9%는 중동전쟁 이전인 올해 2월 말에 비해 주요 원부자재의 평균 매입 단가가 20% 이상 상승했다고 답했다. 80% 이상 올랐다는 답변도 15.1%였다. 특히 포장재·필름·종이 사용 기업들은 80% 이상 올랐다는 응답이 31.4%로 가장 많았다.

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