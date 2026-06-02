원·달러 환율, 12일 연속 1500원대…금융위기 때 ‘11일’ 넘어서

원·달러 환율이 12거래일 연속 1500원대를 나타내면서 2009년 금융위기 기록을 넘어섰다. 중동전쟁이 길어지면서 불확실성이 커지고, 사상 최고치를 찍는 국내 증시 랠리에 외국인 순매도 등이 겹치면서 원화 가치가 하락하는 양상이다. 종전 협상이 타결되지 않는 한 당분간 1500원대 환율이 이어질 것으로 전망된다.



서울 외환시장에서 2일 원·달러 환율은 전 거래일보다 12.1원 오른 1516.4원(주간 종가)으로 집계됐다.



이로써 종가 기준으로 원·달러 환율이 지난달 15일(1500.8원) 1500원을 넘어선 뒤, 12거래일 동안 1500원대에 머물렀다. 글로벌 금융위기 시기인 2009년 2월24일부터 3월10일까지 11거래일 연속 기록을 경신했다. 2000년 이후 가장 오랜 기간 1500원보다 위에 자리 잡은 것이다.



이날 장중 원·달러 환율은 지난 4월2일(장중 최고가 1524.1원) 이후 두 달 만에 1520원을 넘기기도 했다.



원·달러 환율은 중동전쟁이 시작된 후 달러가 강세를 보이며 지난 3월 1500원을 넘었다가 4월에는 종전 기대감으로 1400원대로 내려왔지만, 지난달 15일 다시 1500원을 돌파했다.



지금의 고환율은 미국·이란 전쟁 종전 협상이 오락가락하면서 교착 상태에 빠진 영향이 크다. 미국과 이란 협상에서 불확실성이 커지자 국제유가가 널뛰면서 원유 의존도가 큰 한국의 원화 가치가 떨어지는 모습이다.



여기에 최근 코스피 랠리와 그에 따른 외국인 자금 이탈도 원·달러 환율 상승을 자극하고 있다. 코스피 지수는 반도체 호황에 최근 ‘젠슨 황 방한 효과’가 겹치면서 이날 8801.49로 사상 최고치로 마감했다. 이에 외국의 패시브 펀드(주가지수 추종 상품)들이 신흥국인 한국 투자금의 비중을 기계적으로 줄였다는 것이다.



민경원 우리은행 연구원은 “금융시장의 달러 수지 마이너스가 경상수지 흑자로 들어오는 달러를 압도하고 있다”고 말했다.

