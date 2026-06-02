경기도, 플랫폼 노동환경 전면 실태조사

경기도가 플랫폼 노동자들의 노동환경을 파악하기 위해 도내 31개 시군 전역을 대상으로 실태조사에 나선다.



경기도는 2일 경기도청 북부청사에서 ‘경기도 플랫폼 노동자 노동환경 실태조사 정책연구 용역’ 착수보고회를 열고 실태 파악에 나선다고 밝혔다.



플랫폼 노동자는 디지털 플랫폼을 통해 일감을 얻어 현장에서 서비스를 제공하거나 온라인으로 업무를 수행하는 노동자다. 국제노동기구(ILO)는 플랫폼 노동을 배달·운송 등 현장에서 이뤄지는 노동과 온라인을 통해 이뤄지는 노동으로 구분하고 있다. 플랫폼 노동의 직종과 형태가 다양해지면서 안전사고, 계약조건, 사회안전망과 권익 보호 등에 대한 정책적 대응 필요성도 커지고 있다. 경기도는 이에 따라 도내 31개 시군 전역을 대상으로 한 심층 조사에 돌입한다. 조사는 일하는시민연구소·유니온센터가 수행한다.



김종진 일하는시민연구소 소장이 이끄는 연구진은 오는 11월까지 플랫폼 노동자의 규모와 고용 형태, 소득, 노동시간, 산업재해 여부 등 기초 지표를 조사해 업종별 취약 요인을 분석한다. 또 설문조사와 표적집단면접을 병행해 산재보험료 지원이나 쉼터 등 기존 정책 수혜자들의 만족도와 요구사항을 직접 청취하고, 제도 이용 경험을 바탕으로 정책 체감도를 면밀히 살필 계획이다.



경기도는 조사 결과를 토대로 플랫폼 노동자 안전과 권익 보호, 사회안전망 강화를 위한 정책과제를 도출한다는 방침이다. 이어 실태조사 결과와 현장 의견을 ‘경기도 플랫폼 노동 종합계획’ 수립에 활용할 계획이다.

