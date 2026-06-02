비자 거절당한 ‘네팔 치매 노모’…법무부, 인도적 체류 허가

필요시 경제적 지원 방안도 검토

법무부가 치매로 인해 치료와 돌봄이 필요한 네팔인 다야요 초호점 라마(86)의 국내 체류자격을 인도적 차원에서 부여하기로 했다. 체류 연장을 위한 비자 발급이 거부된 사연(경향신문 5월14일자 10면 보도)이 알려진 지 보름 만이다. 법무부는 라마에게 경제적 지원을 하는 방안도 검토하고 있다.



2일 경향신문 취재 결과 법무부 출입국·외국인정책본부 서울출입국·외국인청은 지난달 29일 ‘외국인 인권보호 및 권익증진 협의회’를 열고, 라마에게 기타(G-1-99) 비자를 발급하기로 결정했다. 인도적인 사유로 라마의 체류를 허가키로 한 것이다. 협의회는 법무부 산하의 민관합동 심의기구로, 인도적 사유가 있는 외국인에 대한 체류자격 변경 등에 관한 사항을 심의할 수 있다.



협의회 결정에 따라 서울출입국·외국인청 세종로출장소는 라마의 딸인 귀화 한국인 김유나씨에게 연락해 라마의 체류자격 변경을 다시 신청하라고 안내했다. 법무부는 신청서가 접수되면 비자를 발급할 방침이다. 김씨 측은 “어머니를 도울 수 있도록 정부가 배려해줘서 감사하다”면서 “빠른 시일 내에 체류 변경을 신청할 것”이라고 밝혔다.



법무부는 라마에게 경제적 지원을 하는 방안도 고려 중이다. 서울출입국·외국인청 사회통합협의회가 운용하는 기금을 이용하거나 법무부가 조성한 ‘천사 공익신탁 기금’으로 지원하는 방안이 논의되고 있다. 천사 공익신탁 기금은 법무부 직원들이 급여에서 공제해 조성한 것으로, 각종 범죄 피해자나 인도적 지원이 필요한 이들을 지원하는 데 사용한다.

