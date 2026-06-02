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본문 요약

미국 국방부가 2027년 예산안에 포함해달라고 의회에 요청한 해군 연구·개발자금 18억5000만달러가 한국이나 일본에서 건조될 군함 선체 등을 조달하는 데 사용될 수 있다는 백악관 당국자의 발언이 나왔다.

미국의 낙후한 조선 역량을 감안해 초기에는 한국과 일본 등 동맹국에서 군함의 주요 파트를 조달하거나, 건조를 맡길 수 있으나 장기적으로는 외국 기업의 대미 투자 등을 통한 미국의 조선 역량 강화가 목표라는 얘기다.

앞서 백악관은 지난 2월 발표한 42쪽짜리 '미국 해양 행동계획'에서 계약의 초기 물량은 동맹국 조선소에서 건조하되 이후 미국 조선소에 대한 투자와 설비 현대화를 병행해 나머지 물량은 현지 생산으로 전환하는 '브리지 전략'을 제시한 바 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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백악관 관계자 “한·일서 미 군함 최대 2척 건조 가능성”

입력 2026.06.02 21:19

수정 2026.06.02 21:20

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미 국방부 요청 ‘연구·개발자금’ 18억5000만달러 관련 언급

미국 국방부가 2027년 예산안에 포함해달라고 의회에 요청한 해군 연구·개발자금 18억5000만달러(약 2조8000억원)가 한국이나 일본에서 건조될 군함 선체 등을 조달하는 데 사용될 수 있다는 백악관 당국자의 발언이 나왔다.

1일(현지시간) 미국 군사 전문 매체인 브레이킹디펜스에 따르면 백악관 예산관리국 관계자는 “누구도 연구에 18억5000만달러를 쓰지 않는다”며 “이 금액은 호위함의 경우 제조사에 따라 한 척을 통째로 구매할 수 있는 규모”라고 말했다. 그러면서 “이 자금은 실제 자산 조달을 위해 마련된 것으로, 우리는 가능한 한 빨리 조달하는 방안을 진지하게 검토하고 있다”고 말했다.

이 관계자는 “선체·기계·전기 구조물을 갖춘 최대 두 척의 군함을 한국 혹은 일본에서 건조하되, 전투시스템 통합은 미국 방산업체가 주도하는 방식을 염두에 두고 있다”고 전했다. 이어 미 행정부가 한화, HD현대, 삼성중공업 등 한국 조선기업과 미쓰비시중공업, 가와사키중공업, JMU 등 일본 기업과 미 해군 함정 건조 가능성에 대해 논의 중이라고 전했다.

이 관계자는 “이들 기업은 현대화와 로봇 공학을 적극 수용해 미국보다 더 낮은 비용에 더 빠른 속도로 더 많은 생산을 해내고 있다”고 말했다. 그는 “우리의 구상은 외국 조선업체들이 미국 내 조선소에 초기 투자를 진행하는 동안 처음 몇척을 해외에서 건조하고, 아마도 10척 규모가 될 나머지 물량은 미국 노동자와 미국 공급망을 활용해 미국 내에서 건조하는 것”이라고 밝혔다. 미국의 낙후한 조선 역량을 감안해 초기에는 한국과 일본 등 동맹국에서 군함의 주요 파트를 조달하거나, 건조를 맡길 수 있으나 장기적으로는 외국 기업의 대미 투자 등을 통한 미국의 조선 역량 강화가 목표라는 얘기다.

앞서 백악관은 지난 2월 발표한 42쪽짜리 ‘미국 해양 행동계획’에서 계약의 초기 물량은 동맹국 조선소에서 건조하되 이후 미국 조선소에 대한 투자와 설비 현대화를 병행해 나머지 물량은 현지 생산으로 전환하는 ‘브리지 전략’을 제시한 바 있다. 미국 정부는 핀란드와 쇄빙선 건조 계약을 할 때도 이 같은 방식을 쓴 바 있다.

조선업계의 반발을 의식할 수밖에 없는 미 의회가 예산을 승인할지는 미지수다. 최근 미 해군 지도부가 출석한 청문회에서 의원들은 조선업계의 생산능력 보완을 위해 외국 기업을 동원하는 문제에 대해 회의적인 입장을 보인 것으로 알려졌다.

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