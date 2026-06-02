막판까지 ‘날 선 대결’…지역 일꾼 뽑는 날 맞나요

평택을, 진보 적통 대결의 장 변질 전북지사, 여당 공천부터 쭉 잡음 정청래 신임투표 성격으로 비화

전북지사 선거와 경기 평택을 국회의원 재선거는 공식 선거운동 마지막 날인 2일까지 범여권 내부 갈등으로 점철됐다. 더불어민주당과 조국혁신당 합당 논란이 촉발한 ‘뉴민주당’과 ‘올드민주당’ 간 지지층 분열은 평택을 선거를 계기로 더 뚜렷해졌다. 전북에선 여당에서 제명된 무소속 후보가 여당 대표 연임 반대 프레임을 들고나오고, 차기 당권 주자인 여당 국회의원 재보선 후보는 해당 무소속 후보를 공개 옹호하는 등 갈등이 이어졌다.



당 지도부의 공천 관리 실패 논란에 더해, 2028년 총선 공천권을 쥐는 당대표를 뽑는 전당대회를 앞두고 내부 파열음이 정리되지 않는 모양새다. 여권 내부 갈등에 두 지역 선거가 활용되며 지역 일꾼을 선출하는 지방선거가 본래 취지를 잃었다는 지적이 나온다.



평택을 선거에서 범여권 후보 간 날 선 공방은 이날도 이어졌다. 조국 혁신당 후보는 페이스북에 “압도적으로 마음을 모아주셔야 연대와 통합의 정치가 계파정치, 이익정치를 압도할 수 있다”고 썼다. 김용남 민주당 후보와 지지 세력을 ‘계파정치, 이익정치’라고 공격한 것이다. 김 후보는 페이스북에서 조 후보를 겨냥해 “기호 3번을 달고 나와 민주당 후보를 참칭하는 후보는 투표용지에서 기호 1-3번을 찾아보라”고 했다. 김 후보 캠프도 전날 입장문에서 “민주당인 척 위장하고 당선만 시켜주면 민주당에 들어가겠다고 전 국민을 기만하고 있다”고 했다.



평택을 선거는 김 후보의 공천 확정 직후부터 네거티브 공방으로 진행됐다. 민주당과 혁신당의 대립에 이어 여당 내 ‘올드민주당’과 ‘뉴민주당’ 세력의 갈등이 노출됐고, 이는 양당 합당 찬반 논란으로 비화했다. 이번 선거 결과에 대한 평가, 9월 민주당 전당대회, 합당 논의 등을 두고 범여권 내 이음은 증폭될 수 있다.



전북지사 선거도 막판까지 혼란 그 자체다. 여당에서 제명된 김관영 무소속 후보는 “김관영의 승리는 도민들께서 정청래 대표의 잘못된 공천에 대해 내리는 심판”이라고 했다. 김 후보는 당이 자신의 대리비 지급 의혹엔 신속하게 제명 결정을 내린 반면, 친정청래계로 분류되는 이원택 민주당 후보의 식사비 대납 의혹은 제대로 조사하지 않았다고 주장한다. 이런 항변이 도민들에게 동정 여론을 불러일으키며 김 후보가 선전하고 있다. 이렇다 보니 전북 출신 한병도 원내대표가 선거운동 기간 민주당 핵심 지지 지역인 전북에서 이 후보 유세를 지원하는 이례적 상황이 연출됐다.



민주당 공명선거본부는 이날 김 후보를 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 서울경찰청에 고발했다. 송영길 인천 연수갑 국회의원 보궐선거 후보는 김 후보를 옹호하고 정 대표를 비판하며 당내 갈등에 가세했다. 이에 조승래 사무총장은 CBS 라디오에서 “명백히 잘못된 발언이기 때문에 나중에 평가하게 될 것”이라며 징계 가능성을 시사했다. 선거 후 지도부가 실제 조치에 나설 경우 또 다른 계파 갈등의 불씨가 될 것이란 우려도 제기된다.

