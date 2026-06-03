이번엔 얼마나 맞힐까···방송 3사 출구조사 예측 발표 오늘 ‘오후 6시’

지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS)와 한국방송협회가 주관하는 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거 출구(예측)조사 결과는 투표가 종료되는 3일 오후 6시 방송 3사를 통해 발표된다. 공직선거법상 출구조사는 본투표 당일에만 할 수 있어 사전투표에 참여한 유권자의 표심을 정확히 확인하기 어렵다. 이 때문에 최근 지방선거와 총선에서 출구조사 1위 후보와 당선인이 다른 경우가 더러 있었다.

2일 한국방송협회에 따르면, 방송 3사와 협회가 함께 구성한 방송사공동예측조사위원회(KEP)는 선거 당일인 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 출구조사를 실시한다. 전국 총 595개 투표소에서 투표를 마치고 나오는 유권자 10만여명을 상대로 조사한다. 대상은 16개 시·도 광역단체장 및 교육감이며, 국회의원 재보궐선거는 경기 평택을과 부산 북갑에서만 출구조사가 진행된다.

조사원들은 투표소 50m 바깥에서 투표를 마치고 나오는 유권자 중 매 5번째 유권자를 골라서 어떤 후보에 투표했는지를 묻는다. 여론조사 전문기관인 한국리서치·코리아리서치·입소스코리아가 조사한다. 방송 3사는 투표가 끝나는 오후 6시 출구조사 결과를 발표한다. 3사가 발표하는 당선인 예측 및 예상 득표율은 투표 마감 15분 뒤인 오후 6시15분부터 인용 보도가 가능하다.

공직선거법에 따라 선거일 외에는 출구조사를 실시할 수 없다. 이 때문에 전체 투표자의 40%대에 이르는 사전투표자의 표심은 출구조사 대상에서 제외된다. 이로 인한 오류를 보정하기 위해 방송 3사는 별도의 전화 여론조사를 병행해 예측 결과에 포함한다. 방송 3사는 이번 선거에 2만8500명을 대상으로 한 전화조사를 지난달 30일부터 2일까지 실시했다.

총선과 지방선거에서 역대 출구조사 사례를 보면 접전지역에서 당선인 예측이 뒤집히는 결과가 나왔다. 최근 대선에서는 당선인 득표율에서 큰 차이를 보이기도 했다. 지난해 6·3 대선에서 당시 이재명 후보는 51.7% 득표가 예상됐지만 실제로는 49.4%를 얻었다. 이 후보와 김문수 후보의 득표율 격차는 출구조사에서는 12.4%포인트로 예상됐지만, 실제로는 8.2%포인트로 4%포인트 이상 다른 결과가 나왔다. 당시 사전투표 보정을 위한 여론조사에 문제가 있는 것 아니냐는 지적이 나왔다.

2022년 6·1 지방선거에서는 경기지사 출구조사 결과 1위 후보와 당선인이 달랐다. 방송 3사 예상 득표율은 김은혜 국민의힘 후보 49.4%, 김동연 민주당 후보 48.8%로 나왔지만 최종 승자는 김동연 후보였다. 개표 결과 두 후보의 격차는 0.15%포인트였는데, 이 같은 초접전 상황에서는 출구조사를 통한 결과 예측이 상당히 어렵다는 분석이 나온다.

2024년 총선에서도 빗나간 예측 결과가 속출했다. 서울 동작을(나경원), 경기 성남분당갑(안철수), 경기 화성을(이준석), 경남 양산을(김태호) 등의 지역은 방송 3사 출구조사 결과 민주당 후보의 승리가 예상됐던 곳이었지만 실제 개표 결과는 보수정당 후보가 이겼다.