[속보]이란 “바레인 미군 기지 공격” 주장···미군 즉각 부인

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 2일(현지시간) 무인기과 미사일로 바레인 주둔 미 해군 제5함대 기지를 공격했다고 주장했다. 미 5함대는 걸프지역과 홍해, 아라비아해와 인도양 일부 지역을 관할한다.
미군 중부사령부는 엑스에 성명을 내고 “미군을 향한 이란의 모든 공격은 실패했다”고 반박했다. 이어 “미군은 경계를 늦추지 않고 있으며 이란의 부당한 공격에 맞서 방어할 준비가 돼 있다”고 말했다.
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입력 2026.06.03 09:18
수정 2026.06.03 09:20펼치기/접기
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이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 2일(현지시간) 무인기과 미사일로 바레인 주둔 미 해군 제5함대 기지를 공격했다고 주장했다. 미 5함대는 걸프지역과 홍해, 아라비아해와 인도양 일부 지역을 관할한다.
미군 중부사령부는 엑스에 성명을 내고 “미군을 향한 이란의 모든 공격은 실패했다”고 반박했다. 이어 “미군은 경계를 늦추지 않고 있으며 이란의 부당한 공격에 맞서 방어할 준비가 돼 있다”고 말했다.
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